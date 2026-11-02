Heli-Einsatz: Arbeiter von Metallkette getroffen

Der 45-Jährige aus dem Bezirk Liezen war gerade dabei, etwas zu verladen, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Ersten Erhebungen zufolge wollten er und ein Arbeitskollege einen Radlader mithilfe zweier nebeneinanderstehender Bagger auf eine Transportvorrichtung ziehen. Dabei riss plötzlich die verwendete Kette und schnellte zurück. Sie durchschlug die Scheibe der Fahrerkabine und traf den 45-Jährigen.