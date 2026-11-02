Heli-Einsatz: Arbeiter von Metallkette getroffen

Schwerer Arbeitsunfall am Montagnachmittag in Liezen (Steiermark): Ein 45-Jähriger wurde von einer Kette getroffen und musste mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen werden.
Der 45-Jährige aus dem Bezirk Liezen war gerade dabei, etwas zu verladen, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Ersten Erhebungen zufolge wollten er und ein Arbeitskollege einen Radlader mithilfe zweier nebeneinanderstehender Bagger auf eine Transportvorrichtung ziehen. Dabei riss plötzlich die verwendete Kette und schnellte zurück. Sie durchschlug die Scheibe der Fahrerkabine und traf den 45-Jährigen.
Kollege raste mit ihm ins Spital
Der Arbeitskollege verständigte umgehend die Rettungskräfte und brachte den Schwerverletzten zunächst selbstständig in das LKH Rottenmann-Bad Aussee. Von dort wurde der 45-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde verständigt.
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