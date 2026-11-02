Trio nach vier Einbrüchen in Supermarkt gefasst

Erfolg für die Tiroler Polizei in der Bezirkshauptstadt Kufstein. Die Beamten konnten einem jugendlichen Trio das Handwerk legen. Gleich viermal sollen es die jungen Burschen auf denselben Supermarkt abgesehen haben!
Bereits im Oktober kam es zu zwei versuchten und einem „vollendeten“ Einbruch in den Supermarkt in der Festungsstadt. „In den späten Abendstunden des 1. November wurde das Geschäft zum vierten Mal Opfer einer Straftat“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Doch damit sollte jetzt vorerst Schluss sein.
Trio ausgeforscht
Im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Ermittler drei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren als Tatverdächtige ausforschen. Wie viel Geld bzw. Wertsachen sie bei ihrer Einbruchstour erbeutet haben, ist noch unklar.
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