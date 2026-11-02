Trick-or-treat treats
Halloween Horror Discoveries Now Also in Styria
In the Styrian districts of Weiz and Leibnitz, parents were horrified to discover that their children had been given life-threatening candy on Halloween. In four cases, metal pieces were found in the candy. No one was injured.
Halloween may be over, but there’s still cause for concern: Metal pieces have once again been discovered in candy given to children. The latest horror discoveries were made in Styria—previous reports had already come in from Upper Austria and Germany (Thuringia, Baden-Württemberg, Bavaria, Lower Saxony, and Rhineland-Palatinate).
The Styria Police Department states: “In the districts of Weiz and Leibnitz, isolated instances of metallic objects in candy were discovered and reported. Four cases are currently known.” It remains unclear who is behind these incidents. The investigation is in full swing.
There are already reports from concerned parents in Facebook groups: “My child received candy while trick-or-treating on Halloween and wanted to eat a Kinder chocolate bar. Luckily, we noticed in time that there were staples in the chocolate!” writes a mother from Wagna. There are photos from Wildon showing tampered caramel candies.
Be careful!
Fortunately, no one was injured in the incidents mentioned. The police advise checking the candy collected on Halloween night carefully before eating it. It’s better to be safe than sorry!
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