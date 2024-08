Arbeiter bei Unfall im Brennerbasistunnel verletzt

In Krankenhaus gebracht

Beim Einziehen von Kabelsträngen bewegte er sich rückwärts, trat plötzlich ins Leere und stürzte etwa eineinhalb Meter ab. Dabei zog sich der Pole erhebliche Verletzungen am Nacken und linken Brustkorbbereich zu. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankehaus nach Hall in Tirol gebracht.