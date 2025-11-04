Deutschland: Schock-Fund in Süßigkeiten der Kinder

Gefährliche Süßigkeit war kein Einzelfall

Das war nicht der einzige Fall von gefährlichen Süßigkeiten: Auch in der Stadt Dinkelsbühl in Bayern entdeckte eine Mutter ein „präpariertes“ Schokoladeei. Wie der zwei Zentimeter lange Nagel in das Ei gelangt war, ist noch unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass er absichtlich hineingesteckt worden war.