Bei Halloween-Tour
Deutschland: Schock-Fund in Süßigkeiten der Kinder
„Süßes oder Saures“ hätte bei ihnen beinahe schlimme Folgen gehabt! In Kiel ist eine Mutter mit ihren vier Kindern an Halloween von Haus zu Haus gezogen, um Süßigkeiten zu sammeln. Dabei entdeckte die 40-jährige Erschreckendes in der „Ausbeute“ ihrer Kleinen.
Gerade noch mal gut gegangen! Nachdem eine Familie aus Kiel ihre an Halloween erbeuteten Süßigkeiten begutachtet hatte, fiel der Mutter etwas Beunruhigendes ins Auge: Jemand hatte Rasierklingen in die Süßigkeiten ihrer Kinder gelegt. Die Klingen waren frisch geschliffen. Zum Glück macht die Mutter den gefährlichen Fund rechtzeitig, sodass Schlimmeres verhindert wurde.
Gefährliche Süßigkeit war kein Einzelfall
Das war nicht der einzige Fall von gefährlichen Süßigkeiten: Auch in der Stadt Dinkelsbühl in Bayern entdeckte eine Mutter ein „präpariertes“ Schokoladeei. Wie der zwei Zentimeter lange Nagel in das Ei gelangt war, ist noch unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass er absichtlich hineingesteckt worden war.
Polizei warnte Eltern
In Dinkelsbühl seien auch die Eltern der anderen Kinder verständigt worden, die an dem Abend zum „Trick or Treat“ unterwegs gewesen waren, berichtete die Polizei. Bisher wurden keine weiteren Süßigkeiten mit gefährlichen Gegenständen entdeckt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
