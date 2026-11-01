Rapid-Lob für Austria: „Nicht viele haben …“

Allerdings sieht der Rapidler die Verantwortung auch beim eigenen Team: „Wir müssen auch wieder schauen, wo wir uns verbessern können, damit es nicht so chaotisch wird. Das ist eigentlich nicht unser Stil. Aber gut zu wissen, dass wir auch solche Spiele gewinnen können. Vergangene Saison hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft.“