Rapid-Lob für Austria: „Nicht viele haben …“

Rapid hat sich in einem dramatischen Wiener Derby mit 2:0 gegen die Austria durchgesetzt. Von Nenad Cvetkovic hat es anschließend Lob für den Auftritt der Veilchen gegeben.
Ein Elfmeter und ein Eigentor haben das 351. Wiener Derby am Sonntagabend zugunsten von Rapid entschieden. Bitter für die krisengeplagte Austria, die eine beherzte Leistung gezeigt hat. Lediglich ein Treffer wollte nicht gelingen.
Appell von Cvetkovic
Vom großen Rivalen aus Hütteldorf gibt es nach dem Match Anerkennung. „Es hätten schon noch mehr Tore sein können für uns, aber Respekt an die Austria für ihre Leistung. Nicht viele haben uns so unter Druck gesetzt bislang“, betont Cvetkovic nach dem Match bei „Sky Sport Austria.“
Allerdings sieht der Rapidler die Verantwortung auch beim eigenen Team: „Wir müssen auch wieder schauen, wo wir uns verbessern können, damit es nicht so chaotisch wird. Das ist eigentlich nicht unser Stil. Aber gut zu wissen, dass wir auch solche Spiele gewinnen können. Vergangene Saison hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft.“
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