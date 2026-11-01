7:2! KAC bremst Linzer Schwung, Caps holen Punkt

In Graz feierte der Meister im 1.000. Spiel von Routinier Michael Schiechl einen Heimsieg. Josh Currie (9.) und Ole Björgvik-Holm (10.) brachten die 99ers mit einem Doppelschlag auf Kurs. Die Gäste kamen zwar Sekunden vor der zweiten Drittelpause durch Joel Teasdale heran. Manuel Ganahl in Unterzahl und Nick Swaney per Schuss ins leere Tor stellten den sechsten Sieg aus den jüngsten acht Spielen für die Grazer sicher. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Break“, erklärte Ganahl angesichts der nun folgenden Länderspielpause und den ÖEHV-Auftritten im Deutschland-Cup.