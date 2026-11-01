7:2! KAC bremst Linzer Schwung, Caps holen Punkt

Eishockey-Rekordmeister KAC hat die formstarken Black Wings mit einem 7:2-Sieg ausgebremst. Die Klagenfurter verkürzten den Rückstand in der ICE-Tabelle auf die zweitplatzierten Linzer auf sechs Punkte. Die Vienna Capitals zwangen Bozen in die Overtime, am Ende baute der ICE-Tabellenführer seinen Vorsprung mit einem 4:3 n.P. auf drei Punkte aus. Meister Graz99ers schlug den VSV zuhause 4:1 und bleibt damit zwei Punkte vor den Salzburgern, die Fehervar 7:2 abservierten.
Ljubljana sicherte Platz drei mit einem 6:1 in Mailand ab. Vorjahresfinalist Pustertal gewann mit 2:1 in Innsbruck das sechste Spiel in Folge. Die Südtiroler drehten die Partie gegen die „Haie“ im Schlussdrittel. Die Pioneers Vorarlberg müssen nach dem 4:5 nach Verlängerung gegen Budapest auch nach dem 18. Auftritt auf den ersten Saisonsieg warten.
Blitzstart des KAC
Der KAC wies Linz zum sechsten Mal in Folge in Klagenfurt in die Schranken. Der Slowene Jan Drozg erzielte drei Tore in einem Spiel, das nach elf Minuten 3:0 und nach 19 Minuten 5:1 stand. Klagenfurts Verteidiger Jesper Jensen Aabo schrieb gleich vier Scorerpunkte an. Die Oberösterreicher hatten zuvor zehn ihrer jüngsten elf Spiele gewonnen.
In Graz feierte der Meister im 1.000. Spiel von Routinier Michael Schiechl einen Heimsieg. Josh Currie (9.) und Ole Björgvik-Holm (10.) brachten die 99ers mit einem Doppelschlag auf Kurs. Die Gäste kamen zwar Sekunden vor der zweiten Drittelpause durch Joel Teasdale heran. Manuel Ganahl in Unterzahl und Nick Swaney per Schuss ins leere Tor stellten den sechsten Sieg aus den jüngsten acht Spielen für die Grazer sicher. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Break“, erklärte Ganahl angesichts der nun folgenden Länderspielpause und den ÖEHV-Auftritten im Deutschland-Cup.
Capitals zwingen Leader in Verlängerung
Die Capitals waren mit der Erinnerung von drei gewonnenen Heimduellen in Folge mit dem HCB Südtirol ins Spiel gegangen. Zweimal vergaben die Wiener dann eine Führung, ehe es nach dem 2:3 fünf Minuten vor Schluss bereits nach der fünften Niederlage in Folge roch. Konstantin Komarek erzwang mit einer Einzelleistung in der Schlussminute die Verlängerung. Im Penaltyschießen verwertete einzig Daniel Matenuto seinen Versuch.
Salzburg entschied auch das zweite Saisonduell mit Fehervar klar für sich. Das 7:2 bedeutete den fünften Sieg in sechs Spielen für die „Bullen“. Ein Trio um Doppeltorschütze Mario Huber, Michael Raffl und Nash Nienhuis schrieb drei Scorerpunkte an.
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