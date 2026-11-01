Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ICE Hockey League

7:2! KAC bremst Linzer Schwung, Caps holen Punkt

Eishockey
01.11.2026 21:08
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eishockey-Rekordmeister KAC hat die formstarken Black Wings mit einem 7:2-Sieg ausgebremst. Die Klagenfurter verkürzten den Rückstand in der ICE-Tabelle auf die zweitplatzierten Linzer auf sechs Punkte. Die Vienna Capitals zwangen Bozen in die Overtime, am Ende baute der ICE-Tabellenführer seinen Vorsprung mit einem 4:3 n.P. auf drei Punkte aus. Meister Graz99ers schlug den VSV zuhause 4:1 und bleibt damit zwei Punkte vor den Salzburgern, die Fehervar 7:2 abservierten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ljubljana sicherte Platz drei mit einem 6:1 in Mailand ab. Vorjahresfinalist Pustertal gewann mit 2:1 in Innsbruck das sechste Spiel in Folge. Die Südtiroler drehten die Partie gegen die „Haie“ im Schlussdrittel. Die Pioneers Vorarlberg müssen nach dem 4:5 nach Verlängerung gegen Budapest auch nach dem 18. Auftritt auf den ersten Saisonsieg warten.

Blitzstart des KAC
Der KAC wies Linz zum sechsten Mal in Folge in Klagenfurt in die Schranken. Der Slowene Jan Drozg erzielte drei Tore in einem Spiel, das nach elf Minuten 3:0 und nach 19 Minuten 5:1 stand. Klagenfurts Verteidiger Jesper Jensen Aabo schrieb gleich vier Scorerpunkte an. Die Oberösterreicher hatten zuvor zehn ihrer jüngsten elf Spiele gewonnen.

In Graz feierte der Meister im 1.000. Spiel von Routinier Michael Schiechl einen Heimsieg. Josh Currie (9.) und Ole Björgvik-Holm (10.) brachten die 99ers mit einem Doppelschlag auf Kurs. Die Gäste kamen zwar Sekunden vor der zweiten Drittelpause durch Joel Teasdale heran. Manuel Ganahl in Unterzahl und Nick Swaney per Schuss ins leere Tor stellten den sechsten Sieg aus den jüngsten acht Spielen für die Grazer sicher. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Break“, erklärte Ganahl angesichts der nun folgenden Länderspielpause und den ÖEHV-Auftritten im Deutschland-Cup.

Capitals zwingen Leader in Verlängerung
Die Capitals waren mit der Erinnerung von drei gewonnenen Heimduellen in Folge mit dem HCB Südtirol ins Spiel gegangen. Zweimal vergaben die Wiener dann eine Führung, ehe es nach dem 2:3 fünf Minuten vor Schluss bereits nach der fünften Niederlage in Folge roch. Konstantin Komarek erzwang mit einer Einzelleistung in der Schlussminute die Verlängerung. Im Penaltyschießen verwertete einzig Daniel Matenuto seinen Versuch.

Salzburg entschied auch das zweite Saisonduell mit Fehervar klar für sich. Das 7:2 bedeutete den fünften Sieg in sechs Spielen für die „Bullen“. Ein Trio um Doppeltorschütze Mario Huber, Michael Raffl und Nash Nienhuis schrieb drei Scorerpunkte an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
01.11.2026 21:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
208.935 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
111.813 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
98.072 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1862 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Eishockey
ICE Hockey League
7:2! KAC bremst Linzer Schwung, Caps holen Punkt
Caps in Mini-Krise
„Dürfen nicht darauf warten, dass es besser wird!“
NHL
Marco Rossi verliert mit Vancouver gegen Toronto
Sport Tv Logo
1000. Oberhaus-Spiel:
Der „Pick-up-Truck“ feiert Jubiläum
Eishockey – NHL
Detroit Red Wings unterlagen St. Louis ohne Kasper

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf