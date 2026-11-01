Bei Debüt! Schwede gewinnt New Yoker Marathon

Der Schwede Andreas Almgren hat sich bei seinem Debüt beim New Yorker Marathon den Sieg geschnappt. Der 31-Jährige, der im September in Kopenhagen überraschend Weltmeister im Halbmarathon geworden war und dabei einen Europarekord aufgestellt hatte, siegte am Sonntag in 2:06:01 Stunden. Den Sieg bei den Frauen machten die beiden Favoritinnen aus Kenia unter sich aus. Im spannenden Finish kam Sheila Chepkirui als Erste im Central Park in Manhattan nach 2:24:36 Stunden ins Ziel.
Die Vorjahressiegerin und zweifache Weltmeisterin Hellen Obiri musste sich nicht nur im Schlusssprint ihrer Landsfrau geschlagen geben, sondern bei nachlassenden Kräften auf den letzten Metern auch noch der US-Amerikanerin Jessica McClain. Obiri hatte im vergangenen Jahr mit einer Siegzeit von 2:19:51 Stunden den 22 Jahre alten Streckenrekord gebrochen und war als erste Frau auf dem schweren Kurs in New York unter 2:20:00 geblieben.
Hinter Almgren belegte der dreifache Europameister Yemaneberhan Crippa aus Italien in 2:06:14 Stunden Rang zwei. Der dritte Platz ging an Kamohelo Mofolo aus Lesotho in 2:06:26 Stunden. Vorjahressieger und Favorit Benson Kipruto aus Kenia musste sich mit dem vierten Rang begnügen.
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