Bei Debüt! Schwede gewinnt New Yoker Marathon

Der Schwede Andreas Almgren hat sich bei seinem Debüt beim New Yorker Marathon den Sieg geschnappt. Der 31-Jährige, der im September in Kopenhagen überraschend Weltmeister im Halbmarathon geworden war und dabei einen Europarekord aufgestellt hatte, siegte am Sonntag in 2:06:01 Stunden. Den Sieg bei den Frauen machten die beiden Favoritinnen aus Kenia unter sich aus. Im spannenden Finish kam Sheila Chepkirui als Erste im Central Park in Manhattan nach 2:24:36 Stunden ins Ziel.