Ohnmächtige Polizei | Wenn es bei uns kracht

Wenn es bei uns kracht. Die Krawalle in Europa beschäftigen auch die „Krone“-Leserbriefschreiber und die Poster auf krone.at. „Es ist unfassbar, mit welcher kriminellen Energie bei den jüngsten Ausschreitungen in Europa vorgegangen wird. Man gewinnt den Eindruck, dass die Polizei nicht mehr Herr der Lage ist und der Rechtsstaat an Autorität verliert“, meint etwa Leserbriefschreiber Ernst Pitlik aus Wien und fordert „endlich konsequentes Durchgreifen statt Wegsehen“. Friedrich Travnicek aus Wien schreibt: „Tiefer geht es nicht mehr, wenn Geschäftsleute ihre Läden wegen befürchteter Plünderungen verbarrikadieren müssen. Und das in einer so beliebten Stadt wie Wien.“ Wobei in Österreich schwere Ausschreitungen zum Glück ausblieben. Ob das immer so sein wird? Leserbriefschreiber Robert Kindl meint: „Man kann nur hoffen, dass Österreich von Randalen durch Linksextremisten und Migranten verschont bleibt.“ Warum das – zumindest bisher - so ist, beschreibt heute in der „Krone“ Claus Pándi in seinem Kommentar: Österreich habe keine Tradition des Aufstands wie die Franzosen seit ihrer Revolution 1789 und wir hätten auch keine Kultur des Steinewerfens wie in Deutschland. Zudem sei es Österreich gelungen, „ein teures, aber stabiles Sozialnetz zu knüpfen, ein bei allen Schwächen funktionierendes Schulsystem zu erhalten“. Doch Vorsicht, warnt Pándi, sei angesagt, „bevor da einige mit der Abrissbirne anrücken“. Dann könnte es wohl auch bei uns krachen.

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