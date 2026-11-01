Ohnmächtige Polizei | Wenn es bei uns kracht

Ohnmächtige Polizei. Schwere Zusammenstöße bei den Protesten am Halloween-Tag neuerlich in Paris, wo gewaltbereite Demonstranten auf Polizisten losgingen, einige verletzten. Ein Polizist geriet sogar in Brand. Auch in Deutschland wurden von Demonstranten Barrikaden in Brand gesetzt. Bei nicht mit Spanplatten verbarrikadierten Geschäften wurden Scheiben eingeschlagen und die Läden geplündert. In Frankreich verhaftete die Polizei Hunderte Übeltäter, auch aus Deutschland werden viele Verhaftungen gemeldet. Auch in Zürich eskalierte eine Demo, mitten in der Stadt zündeten Demonstrierende aus dem linksextremen Umfeld Barrikaden an, die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Tränengas. Doch sie bleibt - egal ob in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien oder der Schweiz - angesichts dieser Ausbrüche roher Gewalt ohnmächtig, wie es scheint.
Wenn es bei uns kracht. Die Krawalle in Europa beschäftigen auch die „Krone“-Leserbriefschreiber und die Poster auf krone.at. „Es ist unfassbar, mit welcher kriminellen Energie bei den jüngsten Ausschreitungen in Europa vorgegangen wird. Man gewinnt den Eindruck, dass die Polizei nicht mehr Herr der Lage ist und der Rechtsstaat an Autorität verliert“, meint etwa Leserbriefschreiber Ernst Pitlik aus Wien und fordert „endlich konsequentes Durchgreifen statt Wegsehen“. Friedrich Travnicek aus Wien schreibt: „Tiefer geht es nicht mehr, wenn Geschäftsleute ihre Läden wegen befürchteter Plünderungen verbarrikadieren müssen. Und das in einer so beliebten Stadt wie Wien.“ Wobei in Österreich schwere Ausschreitungen zum Glück ausblieben. Ob das immer so sein wird? Leserbriefschreiber Robert Kindl meint: „Man kann nur hoffen, dass Österreich von Randalen durch Linksextremisten und Migranten verschont bleibt.“ Warum das – zumindest bisher - so ist, beschreibt heute in der „Krone“ Claus Pándi in seinem Kommentar: Österreich habe keine Tradition des Aufstands wie die Franzosen seit ihrer Revolution 1789 und wir hätten auch keine Kultur des Steinewerfens wie in Deutschland. Zudem sei es Österreich gelungen, „ein teures, aber stabiles Sozialnetz zu knüpfen, ein bei allen Schwächen funktionierendes Schulsystem zu erhalten“. Doch Vorsicht, warnt Pándi, sei angesagt, „bevor da einige mit der Abrissbirne anrücken“. Dann könnte es wohl auch bei uns krachen.
Kommen Sie gut durch den Montag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.