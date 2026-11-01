Euphorisch! Rapid-Fans empfangen ihre Derby-Helden

Zahlreiche Rapid-Fans haben ihre Derby-Helden am Sonntag vor dem Stadion euphorisch Empfangen. Die Anhänger der Grün-Weißen waren aufgrund früherer Ausschreitungen vom Stadionbesuch ausgeschlossen.
Jubelstimmung bei den Rapid-Fans. Nachdem sie den 2:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen den großen Rivalen Austria nicht im Stadion mitverfolgen konnten, haben zahlreiche Anhänger der Hütteldorfer ihre Mannschaft nach dem Match vor dem Stadion empfangen.
Umkämpftes Wiener Derby
Mit großem Jubel und Pyrotechnik wurden Trainer und Spieler in Empfang genommen. Eine Instagram-Story von Claudy Mbuyi zeigt die euphorischen Momente vom Mannschaftsbus aus gesehen.
Die Mannschaft hat sich über den feierlichen Empfang gefreut. Im Derby selbst hatte man lange Zeit Schwierigkeiten. Denn die kriselnde Austria zeigte eine beherzte Leistung und musste sich erst nach einem Elfmeter und einem Eigentor mit 0:2 geschlagen geben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.