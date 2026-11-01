Radler nahm Kindern zu Halloween Süßigkeiten weg

„Der wollte wohl nicht selber sammeln“

Die Exekutive ermittelt nun wegen Raubes. Die jungen Opfer wurden zwar nicht verletzt, erlitten jedoch einen großen Schrecken bei dem Vorfall. Der Radfahrer hatte zwar kein schauriges Kostüm an, war aber mit einer Sturmhaube maskiert, wie eine Polizeisprecherin erklärte. „Das ist gemein, der wollte wohl nicht selber sammeln“, zeigte sich die Beamtin fassungslos.