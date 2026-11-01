Polizei: „Ist gemein“
Radler nahm Kindern zu Halloween Süßigkeiten weg
Ein kurioser, aber bösartiger Diebstahl hat sich in der deutschen Stadt Neustadt (Dosse) im Bundesland Brandenburg ereignet: Ein vermummter Radfahrer hat dort Kindern die Süßigkeiten gestohlen, die diese zuvor fleißig eingesammelt hatten.
Eine Gruppe von Kindern war am Halloweenabend durch die Straßen gezogen und hatte bereits viele Süßigkeiten abgestaubt, als ein ihnen unbekannter Radfahrer in den Weg stellte. „Kurzerhand entriss er den Kindern ihre Beutel voller Süßigkeiten und verschwand“, berichtete die Polizei.
„Der wollte wohl nicht selber sammeln“
Die Exekutive ermittelt nun wegen Raubes. Die jungen Opfer wurden zwar nicht verletzt, erlitten jedoch einen großen Schrecken bei dem Vorfall. Der Radfahrer hatte zwar kein schauriges Kostüm an, war aber mit einer Sturmhaube maskiert, wie eine Polizeisprecherin erklärte. „Das ist gemein, der wollte wohl nicht selber sammeln“, zeigte sich die Beamtin fassungslos.
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