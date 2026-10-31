Mutter (36) und Sohn (8) bei Unfall verletzt

Die 80-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw in Stumm im Zillertal von der Pumperergasse in die Kreuzung zur Ahrnbachstraße ein. Zeitgleich war in derselben Kreuzung auch eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug eingefahren. Am Beifahrersitz befand sich ihr achtjähriger Sohn.