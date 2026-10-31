Mutter (36) und Sohn (8) bei Unfall verletzt

Heftiger Unfall am Freitagmorgen in Stumm (Tiroler Bezirk Schwaz)! Eine 80-jährige Einheimische kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 36-jährigen Frau, die ihr Kind am Beifahrersitz hatte. Alle drei wurden ins Spital eingeliefert.
Die 80-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw in Stumm im Zillertal von der Pumperergasse in die Kreuzung zur Ahrnbachstraße ein. Zeitgleich war in derselben Kreuzung auch eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug eingefahren. Am Beifahrersitz befand sich ihr achtjähriger Sohn.
Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Auto der 36-Jährigen wurde in den gegenüberliegenden Wäscherweg geschleudert. Mutter und Kind zogen sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Auch die 80-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
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