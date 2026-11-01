After Separating from Dad
How a Single Mom Gets By on 33 Euros a Day
How much money does a small family need to get by? After paying all her fixed expenses, Anika Wakolbinger has 990 euros left each month for herself and her two daughters. On her Instagram account and in an interview with the “Krone,” the single mother from Linz talks about her children, her job, and her financial worries.
How much financial leeway is left when you’re a mother solely responsible for your family? It was never the plan that Anika Wakolbinger would end up raising her two daughters on her own. Even during her first pregnancy, the girls’ father took a job abroad. “He was a loving dad, but unfortunately he’d sometimes be gone for seven weeks at a time. That wasn’t easy for any of us. We actually planned to move in with him as soon as I started earning an income again after maternity leave.”
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