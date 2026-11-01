How a Single Mom Gets By on 33 Euros a Day

How much financial leeway is left when you’re a mother solely responsible for your family? It was never the plan that Anika Wakolbinger would end up raising her two daughters on her own. Even during her first pregnancy, the girls’ father took a job abroad. “He was a loving dad, but unfortunately he’d sometimes be gone for seven weeks at a time. That wasn’t easy for any of us. We actually planned to move in with him as soon as I started earning an income again after maternity leave.”