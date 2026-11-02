Beim MCI-Neubau hat der Pfusch Regie geführt!

Angeblicher Buhmann macht nur seinen Job

Dass man sich seitens der Politik nun bei MCI-Rektor Andreas Altmann abputzen will, ist billig, ja schäbig. Der gute Mann macht nur das, wofür er bezahlt wird: Er setzt sich für die Interessen dieser wichtigen Tiroler Bildungseinrichtung, deren Mitarbeiter und Studierenden ein. Und dass das MCI in seinen fünf zum Teil angemieteten Standorten aus allen Nähten platzt, weiß man auch schon lange.