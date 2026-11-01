Horrifying Accident in Vienna
Vienna: Boy Seriously Injured His Hand with a Firecracker
On Halloween, a 12-year-old boy suffered serious injuries to his hand. He had been playing with a firework. According to the “Krone,” the boy blew off several fingertips as well as parts of his fingers. The child’s mother was apparently not present at the time of the accident.
In Vienna’s Favoriten district, a 12-year-old boy suffered serious consequences after tampering with a firecracker: The boy sustained severe injuries. The Vienna Emergency Medical Service treated the child and transported him to a hospital for further care.
The boy’s mother was apparently not present at the time of the accident
The child’s mother was also at the scene. However, according to initial police investigations, she was not present at the time of the accident. Further investigations are underway.
On Saturday, the police in Vienna were particularly busy dealing with illegal and dangerous fireworks. A total of 107 pyrotechnic devices were seized; across Austria, the total amounted to hundreds of kilograms.
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