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Girls Beat Up Woman

Two Girls Beat Up a Woman in the ICU

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31.10.2026 14:29
There was no apparent reason for the violent outburst in Linz.
There was no apparent reason for the violent outburst in Linz.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

She was in the wrong place at the wrong time. And the place wasn’t just some seedy corner, but Linz’s Landstraße. There, two 18-year-old girls beat up a random victim for no reason. The 63-year-old had to be treated in the intensive care unit after the attack and has been in the hospital for three weeks!

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An 18-year-old Afghan woman from Schwertberg and her Romanian friend of the same age from Linz were walking along Linzer Landstraße around 3 a.m. on October 9, 2026, when they became the perpetrators: When a 63-year-old woman from Linz who happened to be passing by “didn’t look right to them,” they brutally attacked her.

The girls must have kicked and punched her, as the victim suffered, among other injuries, several broken ribs, a hemopneumothorax—a condition in which blood and air enter the space between the lung and the chest wall, where neither should be—as well as bruises on her left upper arm.

“Traitor” Struck with a Beer Glass
When the 18-year-old realized that a 22-year-old Afghan woman, who also happened to be at the scene, was about to call 911, she threatened her with blows. After the 22-year-old nevertheless alerted the police by phone, the attack took place: During the altercation, the Afghan woman from Schwertberg allegedly struck her compatriot several times with her fist. The 18-year-old Romanian woman from Linz intervened and smashed a beer glass over the “traitor’s” head.

Laceration for the helper
The victim suffered a gaping laceration on her forehead but, compared to the 63-year-old, got off relatively lightly. The 63-year-old had to be treated in the intensive care unit at the Linz Trauma Center and remains hospitalized. The two attackers were arrested on the orders of the Linz District Attorney’s Office and taken to the correctional facility.

This article has been automatically translated,
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