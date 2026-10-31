Two Girls Beat Up a Woman in the ICU

“Traitor” Struck with a Beer Glass

When the 18-year-old realized that a 22-year-old Afghan woman, who also happened to be at the scene, was about to call 911, she threatened her with blows. After the 22-year-old nevertheless alerted the police by phone, the attack took place: During the altercation, the Afghan woman from Schwertberg allegedly struck her compatriot several times with her fist. The 18-year-old Romanian woman from Linz intervened and smashed a beer glass over the “traitor’s” head.