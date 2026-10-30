On the highway: Five-car pileup

A fatal chain-reaction collision resulting in a pileup occurred on Friday on the A1 Westautobahn near Eberstalzell. While traveling in a line of traffic, five cars carrying a total of seven occupants collided. A 35-year-old man from the Gmunden district, a 38-year-old German man, a 49-year-old woman from the Vöcklabruck district, a 17-year-old girl, and her 17-year-old passenger from the Rohrbach district were injured.