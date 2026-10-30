Many Injured
On the highway: Five-car pileup
Emergency responders had their hands full at a rear-end collision on the Westautobahn involving a total of five cars carrying seven people. Five occupants were injured and had to be taken to the hospital after receiving first aid.
A fatal chain-reaction collision resulting in a pileup occurred on Friday on the A1 Westautobahn near Eberstalzell. While traveling in a line of traffic, five cars carrying a total of seven occupants collided. A 35-year-old man from the Gmunden district, a 38-year-old German man, a 49-year-old woman from the Vöcklabruck district, a 17-year-old girl, and her 17-year-old passenger from the Rohrbach district were injured.
Cause Unclear
The circumstances leading to the accident are under investigation. According to emergency responders, another crash involving three cars occurred in the traffic jam—resulting only in property damage.
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