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Ouch! Here’s the latest on David Alaba’s calf
It’s now official: David Alaba will not be available for Udinese’s home game against AS Roma on Saturday! Coach Kosta Runjaic included Austria’s national team captain in his list of absent players during the club’s press conference on Friday...
According to the report, Alaba is still dealing with a muscle strain in his right calf. Austria’s national team coach Ralf Rangnick will announce his roster on Monday for the Nations League matches against Ireland (home) and Israel (away) on November 14 and 17.
Runjaic did not provide any details on Alaba’s recovery progress. After an away game at Venezia (November 6), the 17th-place Serie A team will not play again until November 22 in Bologna.
Starting Lineup Debut Ended in Injury
Alaba’s starting lineup debut ended at halftime on October 18 against Lecce (0–3) due to his injury. Since his transfer from Real Madrid to the “Little Zebras” a little over a month ago, the 34-year-old star has played only 63 minutes.
In addition to Alaba, Udinese will also have to do without center back Oumar Solet (muscle injury) against third-place Roma.
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