LIVE: Medvedev Wins First Set Against Mannarino

Russia’s Daniil Medvedev was the first player to secure a spot in the semifinals at the Vienna tennis tournament. The No. 3 seed in the ATP 500 event defeated qualifier Adrian Mannarino 6-2, 6-3 in 96 minutes on Friday in the first quarterfinal match, extending his head-to-head lead over the Frenchman to 6-4. On Saturday, third-seeded Medvedev will battle for a spot in the final against either Spain’s Carlos Alcaraz (No. 2) or the American Tommy Paul (No. 7).