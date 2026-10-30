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Victory over Mannarino

LIVE: Medvedev Wins First Set Against Mannarino

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30.10.2026 06:24
Daniil Medvedev is through to the semifinals in Vienna.
Daniil Medvedev is through to the semifinals in Vienna.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von krone Sport

Daniil Medvedev became the first player to advance to the semifinals of the Erste Bank Open. The Russian defeated France’s Adrian Mannarino 6-2, 6-3 on Friday.

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Russia’s Daniil Medvedev was the first player to secure a spot in the semifinals at the Vienna tennis tournament. The No. 3 seed in the ATP 500 event defeated qualifier Adrian Mannarino 6-2, 6-3 in 96 minutes on Friday in the first quarterfinal match, extending his head-to-head lead over the Frenchman to 6-4. On Saturday, third-seeded Medvedev will battle for a spot in the final against either Spain’s Carlos Alcaraz (No. 2) or the American Tommy Paul (No. 7).

“It was a tough, physically demanding match,” Medvedev said in an interview with ServusTV. “It came down to who could put the other player in a difficult position first. I was better at that, so I think I deserved it. I had more answers on his serve.” With this victory, the 30-year-old continued his strong fall form, reaching his fifth consecutive semifinal. The 2022 Vienna champion was certainly challenged at times by the 38-year-old Mannarino, and the spectators were well entertained by several long, exciting rallies.

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