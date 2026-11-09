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Schlechtwetter: Ideen für aktive Familienzeit

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09.11.2026 11:55
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Ob rasante Sprünge, spannende Challenges oder gemeinsame Abenteuer: Im JUMP DOME erleben kleine ...
Ob rasante Sprünge, spannende Challenges oder gemeinsame Abenteuer: Im JUMP DOME erleben kleine und große Actionfans jede Menge Spaß, Bewegung und unvergessliche Momente.(Bild: Jump Dome)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Herbst bringt kürzere Tage, kühle Temperaturen und oft auch Regen. Gerade an Wochenenden stellt sich für viele Familien die gleiche Frage: Was tun, wenn es draußen ungemütlich ist? Denn Spielplatz und Ausflüge ins Freie fallen bei schlechtem Wetter oft weg.

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Viele Eltern merken schnell: Ohne Plan wird der Tag lang - und die Kinder unruhig. Genau deshalb sind Aktivitäten gefragt, die unabhängig vom Wetter funktionieren und gleichzeitig Spaß machen.

Bewegungsdrang kennt kein schlechtes Wetter
Mit der frühen Dunkelheit verändert sich auch der Familienalltag. Nach der Schule bleibt weniger Zeit für Bewegung draußen, und auch am Wochenende sind Möglichkeiten oft eingeschränkt. Kinder brauchen trotzdem Bewegung und Abwechslung. Ohne diese fehlt oft der Ausgleich zum Alltag – und die Stimmung kippt schneller.

Im Ninja-Warrior-Bereich warten spannende Hindernisse auf mutige Nachwuchshelden.
Im Ninja-Warrior-Bereich warten spannende Hindernisse auf mutige Nachwuchshelden.(Bild: Jump Dome)

Gemeinsam aktiv sein und schöne Momente erleben
Gerade in der kalten Jahreszeit wird gemeinsame Zeit besonders wertvoll. Viele suchen nach Aktivitäten, die alle einbeziehen und nicht nur „Zeit überbrücken“. Wenn Kinder gemeinsam mit Freunden aktiv sind oder Familien etwas zusammen unternehmen, entstehen genau die Momente, die im Alltag oft zu kurz kommen.

JUMP DOME: Indoor-Spaß für die ganze Familie
An grauen, verregneten Tagen braucht es einfache Lösungen. Keine lange Planung, kein ständiges Umdenken – sondern ein Ausflug, der funktioniert. Genau hier kommt JUMP DOME ins Spiel. Die modernen Trampolinhallen bieten viel Platz für Bewegung und sorgen dafür, dass Kinder sich auspowern können – unabhängig vom Wetter.

Im JUMP DOME ist Spaß vorprogrammiert!
Im JUMP DOME ist Spaß vorprogrammiert!(Bild: Jump Dome/ Fabian Moser)

Unter dem Motto „JEDER kann springen“ steht hier das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Kinder springen, lachen und bewegen sich - während Eltern entspannt zuschauen oder eine kurze Pause genießen. An mehreren Standorten – LinzSalzburg und Klagenfurt - ist JUMP DOME ein beliebter Treffpunkt für Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Firmen.

Austoben, Spaß haben und Energie loswerden
Gerade wenn draußen wenig passiert, hilft Bewegung dabei, Energie freizusetzen. Kinder können sich austoben, sind danach ausgeglichener und verbringen ihre Zeit sinnvoll. Trampolinspringen verbindet Spiel und Aktivität auf natürliche Weise. Dabei werden Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer gestärkt – ganz nebenbei und ohne Druck.

Spielerisch werden Bewegung, Balance und Koordination zum Riesenspaß.
Spielerisch werden Bewegung, Balance und Koordination zum Riesenspaß.(Bild: Jump Dome/ Fabian Moser)

Fazit
Wenn das Wetter draußen nicht mitspielt, brauchen Familien Alternativen, die einfach funktionieren. Aktivitäten, die Bewegung, Spaß und gemeinsame Zeit verbinden, sind gerade im Herbst besonders wertvoll.

JUMP DOME ist Österreichs führende Marke für moderne Trampolinparks – ein Ort, an dem 365 Tage im Jahr Freude, Gesundheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ob Familienausflug, Kindergeburtstag, Schulausflug, Vereinsausflug oder Firmen-Event: Hier wird jede Stunde zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets, Partys und Gutscheine sind bequem online buchbar.JUMP DOME – JEDER kann springen.

So klappt der Besuch

  • Einfach & bequem: Online buchen, 15 Minuten früher da sein – und die Sprungzeit kann sofort starten.
  • Sicherheit geht vor: Spezielle JUMP DOME Socken und ein Armband sorgen für festen Halt und Zeittracking.
  • Für jedes Alter: Eigene Bereiche für Kleinere, vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene.
  • Gut erreichbar: Alle Standorte bieten ausreichend Parkplätze und sind auch öffentlich einfach zu erreichen.

Standorte & Kontakt

JUMP DOME Linz(Leonding)

Im Bäckerfeld 1,

4060 Leonding

Tel.: +43 732 272 4200

 

JUMP DOME Salzburg

Wilhelm-Spazier-Straße 1A,

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 202 505

 

JUMP DOME Klagenfurt

Magazingasse 14,

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43 463 30 40 400

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