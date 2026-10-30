Heilige aus Kartoffeln: Kunst trifft auf Glauben

Was haben eine Kartoffel und ein Heiliger gemeinsam? Beide hinterlassen Spuren – und beide sind vergänglich. Der ungarische Künstler Gergő Bánkúti schnitzt religiöse Figuren aus Erdäpfeln, die er in Salz legt. Sie verlieren Feuchtigkeit, schrumpfen und verändern ihre Gestalt. Wie Erinnerungen, die mit den Jahren verblassen, ohne ganz zu verschwinden. Dieses einfache und eindringliche Bild steht im Zentrum von „SAINTS“, ab 31. Oktober im Innsbrucker Bischofshaus.