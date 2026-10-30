Die vergessenen Frauen der Gruft

Unter den Mauern der Schulkirche liegt ein vergessenes Stück Frauengeschichte. Hier ruhen 26 Englische Fräulein, die einst neue Wege wagten. Sie widmeten ihr Leben dem Glauben und der Bildung junger Mädchen – in einer Zeit, in der Frauen kaum etwas zu sagen hatten. Ihre Gründerin Mary Ward stellte sich mutig gegen die mächtigen Männer der Kirche. Sie wollte Mädchen Wissen schenken und ihnen damit neue Türen öffnen. Gräfinnen und Freiinnen fanden hier ihre letzte Ruhe. Kaiserin Maria Theresia verband eine enge Freundschaft mit einer Oberin. Heute erzählen die schlichten Gräber von großen Ideen und stillem Mut. Wer die steilen Stufen hinuntersteigt, lässt die Welt oben ein Stück weit hinter sich. Die Luft wird kühl, das Licht schwindet, der Lehmboden schluckt jeden Schritt.