And his teammate?
Contract Extended! Future of Formula 1 Veteran Clarified
The Cadillac Formula 1 team has extended its contract with veteran driver Sergio Perez through 2029. This puts an end to speculation about the future of Max Verstappen’s former teammate. However, speculation continues regarding Valtteri Bottas.
The season hasn’t exactly been a success for Formula 1 newcomer Cadillac—at least as far as points are concerned. Neither Perez nor Bottas has managed to score any points so far. This is another reason why there has been speculation about whether the team might replace one or even both drivers.
As for Perez—just a few days before his home race in Mexico City—the situation is now clear. The 36-year-old has extended his contract all the way through 2029, his team announced on Wednesday. “Perez has brought invaluable experience, talent, and leadership qualities during the team’s historic debut season,” the press release notes in praise.
Praise for Perez, but what about Bottas?
And that’s not all—the statement also reads: “His technical feedback and driving skills have helped accelerate chassis development, refine procedures at the racetrack, and lay the foundation for further progress at the team’s facilities in Silverstone, Indianapolis, and Charlotte.”
So while the team is satisfied with Perez despite his lack of points and is offering the former Red Bull driver a new contract, speculation continues to swirl around his teammate Bottas. Team principal Marcin Budkowski has recently avoided making a commitment. It is therefore quite possible that the seasoned Finn will have to say goodbye to the premier class after the season.
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