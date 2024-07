OECD empfiehlt Österreich anderes Steuersystem

Die Wirtschaft habe sich „in den letzten zwei Jahrzehnten gut entwickelt“, sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. So sei der Lebensstandard in Österreich höher als in den meisten OECD-Ländern und die Ungleichheit bei den Einkommen relativ gering, da es öffentliche Transferleistungen gebe. Dennoch sei die Teuerung trotz Inflationsrückgang derzeit hoch.