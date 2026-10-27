Heftiger Crash auf der A2 forderte zwei Verletzte

Autos auf Nebenspur geschleudert

Durch den Aufprall wurde der Pkw der 42-Jährigen gegen den Absicherungs-Lkw geschoben. In weiterer Folge wurden beide Fahrzeuge auf den zweiten Fahrstreifen geschleudert, wo es zu einer weiteren Kollision mit dem Pkw einer 35-Jährigen kam.