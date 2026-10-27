Heftiger Crash auf der A2 forderte zwei Verletzte

Heftiger Crash am Dienstagnachmittag auf der A2 bei Grambach (Steiermark): Drei Fahrzeuge kollidierten, zwei Lenkerinnen wurden verletzt. Eine 42-Jährige sogar schwer – sie wurde mit dem Helikopter ins UKH Graz geflogen.
Die Autobahnmeisterei führte gegen 15 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Wien Aufräumarbeiten nach einer Baustelle durch. Zur Absicherung wurde ein Lkw mit Anpralldämpfer auf dem dritten Fahrstreifen abgestellt.
Eine 42-jährige Pkw-Lenkerin aus Wien, die gerade auf dem Fahrstreifen unterwegs war, musste anhalten. Als sie sich neu einordnen wollte, krachte eine nachkommende 20-jährige Pkw-Lenkerin in ihr Fahrzeug.
Autos auf Nebenspur geschleudert
Durch den Aufprall wurde der Pkw der 42-Jährigen gegen den Absicherungs-Lkw geschoben. In weiterer Folge wurden beide Fahrzeuge auf den zweiten Fahrstreifen geschleudert, wo es zu einer weiteren Kollision mit dem Pkw einer 35-Jährigen kam.
Die 42-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das UKH Graz geflogen. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 35-Jährige unterzeichnete vor Ort einen Revers. Die A2 war in Fahrtrichtung Wien bis etwa 15.50 Uhr zur Gänze gesperrt. Gegen 16.10 Uhr waren wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.
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