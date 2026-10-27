Hospital staff
Plume of smoke over the OMV refinery in Schwechat
Alarm in Schwechat! Thick smoke rose from the OMV refinery on Tuesday afternoon. The company confirmed that a tank had triggered the emergency response.
A tall column of smoke was visible above the OMV refinery in Schwechat on Tuesday. The plant’s fire department was alerted and responded to the scene. One person had to be taken to the hospital “due to breathing difficulties,” according to the company.
The OMV plant fire department was on the scene extinguishing the fire, as confirmed by the Schwechat Fire Department:
OMV later confirmed in a statement that “smoke had developed during repair work on a tank that was out of service.”
A few hours later, the situation was back under control. The incident occurred shortly after 2:00 p.m. The plant fire department remained on site “for monitoring purposes,” according to a report late Tuesday afternoon.
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