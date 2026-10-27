Polizei zog fahruntaugliche Lenker aus dem Verkehr

Gleich fünf Fahrzeuglenker wurden aufgrund des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Drogen zu einer ärztlichen Untersuchung vorgeführt. In allen fünf Fällen konnte eine derartige Einschränkung auch nachgewiesen werden. Alle fünf Lenker wurden von einer Polizeiärztin als fahruntauglich eingestuft, woraufhin vier Lenkern der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. In einem Fall war das jedoch nicht möglich, da der Betroffene über keinen gültigen Führerschein verfügte. Alle fünf Personen wurden angezeigt.