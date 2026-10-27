Für Gasthäuser in Tirol regnete es viele Hauben

Der bekannte Restaurantführer Gault&Millau veröffentlichte seine aktuelle Bewertung. In Tirol wurde 126 Restaurants näher unter die Lupe genommen. Die Höchstwertung von fünf Hauben und 19 Punkten schaffte nur eines.
Österreichs kulinarische Elite für das kommende Jahr 2027 steht bereits fest. Der renommierte Restaurantführer Gault&Millau hat seine aktuellen Bewertungen veröffentlicht und an acht Spitzenrestaurants die Höchstwertung von fünf Hauben und 19 Punkten vergeben.
In Tirol schaffte ein Lokal die Auszeichnung mit fünf Hauben, nämlich das Stüva im Boutique Hotel YSCLA in Ischgl, in dem Benjamin Parth aufkocht.
Platz zum fünften Mal in Folge behauptet
Er bleibt damit Tirols einziger 5-Hauben-Koch und behauptet seinen Platz in der heimischen Gourmetelite zum fünften Mal in Folge! An der außergewöhnlichen Qualität und Konstanz von den Kochkünsten lässt auch die Begründung der Jury keinerlei Zweifel: „Das Stüva zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Es zu kritisieren, noch eine Spur schwieriger. Benjamin Parth hat längst seinen Stil und seine Tellersprache gefunden. Kurz auf den Punkt gebracht: Es gibt nichts zu meckern und die Bewertung scheint im Moment in Stein gemeißelt.“
Zwei Hauben am häufigsten vergeben
Insgesamt wurden 126 Restaurants in Tirol bewertet (vier als Tipp). Am häufigsten vergab Gault&Millau zwei Hauben. Elf Restaurants schafften es zum ersten Mal, in den beliebten Restaurantführer aufgenommen zu werden und 28 glückte der Aufstieg hinsichtlich Punkten und/oder Hauben. Die „Tiroler Krone“ listet alle Restaurants (gereiht nach den erzielten Punkten) auf – siehe dazu die Box oben.
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