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Von Gault&Millau

Für Gasthäuser in Tirol regnete es viele Hauben

Tirol
27.10.2026 08:00
Jedes Jahr vergibt Gault&Millau Hauben an Restaurants (Archivbilder).
Jedes Jahr vergibt Gault&Millau Hauben an Restaurants (Archivbilder).(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Der bekannte Restaurantführer Gault&Millau veröffentlichte seine aktuelle Bewertung. In Tirol wurde 126 Restaurants näher unter die Lupe genommen. Die Höchstwertung von fünf Hauben und 19 Punkten schaffte nur eines.

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Österreichs kulinarische Elite für das kommende Jahr 2027 steht bereits fest. Der renommierte Restaurantführer Gault&Millau hat seine aktuellen Bewertungen veröffentlicht und an acht Spitzenrestaurants die Höchstwertung von fünf Hauben und 19 Punkten vergeben.

In Tirol schaffte ein Lokal die Auszeichnung mit fünf Hauben, nämlich das Stüva im Boutique Hotel YSCLA in Ischgl, in dem Benjamin Parth aufkocht.

Benjamin Parth bleibt Tirols einziger 5-Hauben-Koch.
Benjamin Parth bleibt Tirols einziger 5-Hauben-Koch.(Bild: Jan Hetfleisch)

Platz zum fünften Mal in Folge behauptet
Er bleibt damit Tirols einziger 5-Hauben-Koch und behauptet seinen Platz in der heimischen Gourmetelite zum fünften Mal in Folge! An der außergewöhnlichen Qualität und Konstanz von den Kochkünsten lässt auch die Begründung der Jury keinerlei Zweifel: „Das Stüva zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Es zu kritisieren, noch eine Spur schwieriger. Benjamin Parth hat längst seinen Stil und seine Tellersprache gefunden. Kurz auf den Punkt gebracht: Es gibt nichts zu meckern und die Bewertung scheint im Moment in Stein gemeißelt.“

Die Gewinner

  • 5 Hauben
    Stüva – Ischgl, es erreichte mit 19 die höchste Punktezahl
  • 4 Hauben 
    Hubertusstube – Neustift im Stubaital (18 Punkte) Oniriq – Innsbruck (18 Punkte)
    Paznaunerstube – Ischgl (18 Punkte)
    Restaurant 141 by Joachim Jaud – Mieming (18 Punkte)
    Schwarzer Adler – Hall in Tirol (18 Punkte) Tannenhof – St. Anton am Arlberg (18 Punkte) Arlicious – St. Anton am Arlberg (17,5 Punkte)
    Beef Club – Fiss (17,5 Punkte)
    Gründler’s Gourmetstüberl – Achenkirch (17,5 Punkte)
    Kammerli – Nauders (17,5 Punkte)
    Schlossherrnstube – Ischgl (17,5 Punkte)
    Alps & Ocean – Grän (17 Punkte)
    Ansitz 12 – Lienz (17 Punkte)
    Atelier Freund-Schafft – Bad Häring (17 Punkte) Aurea Fine Dining – Wildschönau (17 Punkte) Austria Stuben – Obergurgl (17 Punkte)
    Bou4 – Zams (17 Punkte)
    Bruderherz Fine Dine – Fiss (17 Punkte)
    Chef‘s Table by Gesser – Sillian (17 Punkte)
    Der Gannerhof – Innervillgraten (17 Punkte) Genießerstube im Alpenhof – Tux (17 Punkte) Guat‘zEssen – Stumm im Zillertal (17 Punkte) Interalpen-Chef’s Table – Telfs-Buchen/Seefeld (17 Punkte)
    Jagdstube – See/Paznaun (17 Punkte)
    Köhles Chefs Table – Serfaus (17 Punkte)
    Ötztaler Stube – Sölden (17 Punkte)
    Ullrs Wine & Dine – St. Anton am Arlberg (17 Punkte)
    Winklers Chef‘s Table – Rattenberg (17 Punkte)
  • 3 Hauben
    Alpin Gourmet Stube – St. Anton am Arlberg (16,5 Punkte)
    Bergfried Chefs Table – Tux (16,5 Punkte)
    Fliana Gourmet – Ischgl (16,5 Punkte) Gourmetstube Hochfirst - Obergurgl (16,5 Punkte) Les Deux – Kitzbühel (16,5 Punkte)
    Riml – Obergurgl (16,5 Punkte)
    Heimatbühne – Ischgl (16 Punkte)
    Zomm – Seefeld (16 Punkte)
    Der Unterwirt – Ebbs (15,5 Punkte)
    Fuggerstube – Alpbach (15,5 Punkte)
    Hospiz Alm – St. Christoph am Arlberg (15,5 Punkte)
    Kaiserhof – Ellmau (15,5 Punkte)
    Weinstube – Ischgl (15,5 Punkte)
    Zirbenstube „Postamt“ – Steeg (15,5 Punkte)
    Das Grander – Wattens (15 Punkte)
    Das Pfleger – Anras (15 Punkte)
    Elements – St. Anton am Arlberg (15 Punkte) Esskultur – St. Jakob in Haus (15 Punkte)
    Raffl’s Eat Art – St. Anton am Arlberg (15 Punkte) Rauter Stube – Matrei in Osttirol (15 Punkte) RockySeven – Mayrhofen (15 Punkte)
    Verwallstube – St. Anton am Arlberg (15 Punkte)
  • 2 Hauben
    Ad Vinum – Sölden (14,5 Punkte)
    Bergblick Gourmet – Fiss (14,5 Punkte)
    Blaue Quelle – Erl (14,5 Punkte)
    Das Müllers – Grän (14,5 Punkte)
    Das Walters – Biberwier (14,5 Punkte)
    Der Max – Seefeld (14,5 Punkte)
    Elysium – Grän (14,5 Punkte)
    Space 73 – Ischgl (14,5 Punkte)
    Spitzbuam – Brixen im Thale (14,5 Punkte)
    Wilderer Gourmetstube – Pertisau (14,5 Punkte) Alt-Kitzbühel – La Botte di Bacco – Kitzbühel (14 Punkte)
    Black Sheep Fine Alpine Dining – Sölden (14 Punkte)
    Genießer-Parkhotel Tristachersee – Amlach (14 Punkte)
    Gründler’s Genießerwirtshaus – Achenkirch (14 Punkte)
    ice Q – Sölden (14 Punkte)
    Kle – Mayrhofen (14 Punkte)
    Köhles Kulinarium – Serfaus (14 Punkte)
    Minute’s Restaurant – Kufstein (14 Punkte) Museum – St. Anton am Arlberg (14 Punkte)
    Post Stub‘n im Hotel Post – St. Anton am Arlberg (14 Punkte)
    s‘Morent – Zöblen (14 Punkte)
    Zuma – Kitzbühel (14 Punkte)
    zur Linä – Schwoich (13,5 Punkte)
    Alpenrose – Kufstein (13,5 Punkte)
    Bertas im weissen Rössl – Reith bei Seefeld (13,5 Punkte)
    die Wilderin – Innsbruck (13,5 Punkte)
    Grünerhof – Obergurgl (13,5 Punkte)
    HeLeni – Zell am Ziller (13,5 Punkte)
    Interalpen-Hotel Tyrol – Telfs-Buchen/Seefeld (13,5 Punkte)
    La Rosa – Sillian (13,5 Punkte)
    Lois Stern – Kitzbühel (13,5 Punkte)
    Neuwirt – Kitzbühel (13,5 Punkte)
    Wilder Mann – Lans (13,5 Punkte)
    Bistro Höll – Pfaffenhofen (13 Punkte)
    Bretze – Hall in Tirol (13 Punkte)
    Das Schindler – Innsbruck (13 Punkte)
    Der Hoferwirt – Neustift im Stubaital (13 Punkte) Fischiff – Innsbruck (13 Punkte)
    Herrnhaus – Brixlegg (13 Punkte)
    Landgasthof Linde – Stumm (13 Punkte) Lanersbacher Hof – Tux (13 Punkte)
    Nester – Stumm (13 Punkte)
    Ooben im Mooser – St. Anton am Arlberg (13 Punkte)
    R35 by Patrick Landerer – Ladis (13 Punkte) Schlosswirt Tratzberg – Stans (13 Punkte) Stanglwirt – Going am Wilden Kaiser (13 Punkte)
  • 1 Haube
    Bistro Gourmand – Innsbruck (12,5 Punkte) Fliesserhof – Fließ (12,5 Punkte)
    Michl Stub’n – Maurach (12,5 Punkte)
    Post – St. Johann in Tirol (12,5 Punkte)
    Restaurant Zeitlos – Hopfgarten (12,5 Punkte) Secco – Hall (12,5 Punkte)
    Seebichl – Kitzbühel (12,5 Punkte)
    Sitzwohl in der Gilmschule – Innsbruck (12,5 Punkte)
    Vincena – Lavant (12,5 Punkte)
    Blum – Innsbruck (12 Punkte)
    Dresch – Erl (12 Punkte)
    Gradonna – Kals (12 Punkte)
    Hotel zum Mohren – Reutte (12 Punkte)
    Im Stadl – Nussdorf-Debant (12 Punkte)
    Kitzhof – Kitzbühel (12 Punkte)
    Sennerland – Höfen (12 Punkte)
    Strasserwirt Gourmetstuben – Strassen (12 Punkte)
    Vier Studios & Restaurant – Längenfeld (12 Punkte) Schwarzfischer – Stams (11,5 Punkte)
    Alpenhaus Vip – Ischgl (11 Punkte)
    Falkeis – Kauns (11 Punkte)
    Jodlbühel – Jochberg (11 Punkte)
    Liebstöckl – Kaltenbach (11 Punkte)
    s‘Pfandl – Reith bei Kitzbühel (11 Punkte)
    Schloss Mitterhart – Vomp (11 Punkte)

Zwei Hauben am häufigsten vergeben
Insgesamt wurden 126 Restaurants in Tirol bewertet (vier als Tipp). Am häufigsten vergab Gault&Millau zwei Hauben. Elf Restaurants schafften es zum ersten Mal, in den beliebten Restaurantführer aufgenommen zu werden und 28 glückte der Aufstieg hinsichtlich Punkten und/oder Hauben. Die „Tiroler Krone“ listet alle Restaurants (gereiht nach den erzielten Punkten) auf – siehe dazu die Box oben.

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