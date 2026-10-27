Für Gasthäuser in Tirol regnete es viele Hauben

Platz zum fünften Mal in Folge behauptet

Er bleibt damit Tirols einziger 5-Hauben-Koch und behauptet seinen Platz in der heimischen Gourmetelite zum fünften Mal in Folge! An der außergewöhnlichen Qualität und Konstanz von den Kochkünsten lässt auch die Begründung der Jury keinerlei Zweifel: „Das Stüva zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Es zu kritisieren, noch eine Spur schwieriger. Benjamin Parth hat längst seinen Stil und seine Tellersprache gefunden. Kurz auf den Punkt gebracht: Es gibt nichts zu meckern und die Bewertung scheint im Moment in Stein gemeißelt.“