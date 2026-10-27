Lafer & Marko: Zwei Ikonen auf Grazer Stadtbummel

Spitzenkoch Johann Lafer und Formel-1-Ikone Helmut Marko gingen am Dienstag auf Stadtbummel durch Graz – und waren entzückt von Spezialitäten und Aussichten!
Beide sind Steirer, Legenden in ihren Metiers, mögen und schätzen einander seit Langem: Johann Lafer, Spitzenkoch – von dem man sich so freut, dass er nach langem Leidensweg (wir berichteten) optisch fast wieder so aussieht wie früher und auch sein fröhliches Lächeln wieder unter dem Schnauzer hat. Und Helmut Marko, Formel-1-Lichtgestalt, Hotelier und Sammler bemerkenswerter Kunstwerke.
Schon im Frühjahr hatten sich die beiden zu einem fröhlichen Stadtbummel getroffen und für Lafers hochwertiges „Feinschmecker“-Magazin in den Genüssen der Stadt geschwelgt.
Nun ging es erneut los, auch um Graz und das Umfeld ins Scheinwerferlicht zu rücken. „Ich habt da ja das Paradies“, merkte der Oststeirer, der in Deutschland steile Karriere machte, an.
Vor allem die Bauernmärkte, diesmal jener am Lendplatz, lassen ihn jubeln: „Wenn ich hier lebte, würde ich nur auf dem Markt einkaufen“, schwärmt er. „Diese Fülle – hier findet man als Koch das Paradies und will sofort in die Küche!“
Freund Helmut sah das gleich und schlug bei den Bohnschoten zu, er genießt aber lieber, als zu kochen („Meine Töchter oder die Partnerin machen das gern“). Danach ging es auf den Schloßberg und nach Piber. Und die Herren waren sich einig: „Ein traumhafter Tag.“
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