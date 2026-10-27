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Lafer & Marko: Zwei Ikonen auf Grazer Stadtbummel

Steiermark
27.10.2026 16:00
Würde Johann Lafer in der Steiermark leben, würde er nur auf dem Bauernmarkt einkaufen, „das ist ...
Würde Johann Lafer in der Steiermark leben, würde er nur auf dem Bauernmarkt einkaufen, „das ist das Paradies für einen Koch“. Helmut Marko genießt lieber, als selbst zu kochen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Spitzenkoch Johann Lafer und Formel-1-Ikone Helmut Marko gingen am Dienstag auf Stadtbummel durch Graz – und waren entzückt von Spezialitäten und Aussichten!

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Beide sind Steirer, Legenden in ihren Metiers, mögen und schätzen einander seit Langem: Johann Lafer, Spitzenkoch – von dem man sich so freut, dass er nach langem Leidensweg (wir berichteten) optisch fast wieder so aussieht wie früher und auch sein fröhliches Lächeln wieder unter dem Schnauzer hat. Und Helmut Marko, Formel-1-Lichtgestalt, Hotelier und Sammler bemerkenswerter Kunstwerke.

Fachkundige Blicke auf die Spezialiäten am Bauernmarkt
Fachkundige Blicke auf die Spezialiäten am Bauernmarkt(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)

Schon im Frühjahr hatten sich die beiden zu einem fröhlichen Stadtbummel getroffen und für Lafers hochwertiges „Feinschmecker“-Magazin in den Genüssen der Stadt geschwelgt.

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Nun ging es erneut los, auch um Graz und das Umfeld ins Scheinwerferlicht zu rücken. „Ich habt da ja das Paradies“, merkte der Oststeirer, der in Deutschland steile Karriere machte, an.

Ein kleiner, exquisiter Happen beim berühmen Macello auf dem Lendplatz
Ein kleiner, exquisiter Happen beim berühmen Macello auf dem Lendplatz(Bild: Christian Jauschowetz)

Vor allem die Bauernmärkte, diesmal jener am Lendplatz, lassen ihn jubeln: „Wenn ich hier lebte, würde ich nur auf dem Markt einkaufen“, schwärmt er. „Diese Fülle – hier findet man als Koch das Paradies und will sofort in die Küche!“

Die beiden Herren mit Genuss-Expertin Waltraud Hutter auf dem Schloßberg
Die beiden Herren mit Genuss-Expertin Waltraud Hutter auf dem Schloßberg(Bild: Christian Jauschowetz)

Freund Helmut sah das gleich und schlug bei den Bohnschoten zu, er genießt aber lieber, als zu kochen („Meine Töchter oder die Partnerin machen das gern“). Danach ging es auf den Schloßberg und nach Piber. Und die Herren waren sich einig: „Ein traumhafter Tag.“

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