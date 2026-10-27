Lafer & Marko: Zwei Ikonen auf Grazer Stadtbummel

Beide sind Steirer, Legenden in ihren Metiers, mögen und schätzen einander seit Langem: Johann Lafer, Spitzenkoch – von dem man sich so freut, dass er nach langem Leidensweg (wir berichteten) optisch fast wieder so aussieht wie früher und auch sein fröhliches Lächeln wieder unter dem Schnauzer hat. Und Helmut Marko, Formel-1-Lichtgestalt, Hotelier und Sammler bemerkenswerter Kunstwerke.