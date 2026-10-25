Auto ging während der Fahrt in Flammen auf

In Deutschfeistritz begann ein Auto während der Fahrt zu brennen. Und in Eggersdorf bei Graz krachte eine Betrunkene mit ihrem Wagen über eine Hecke in einen Garten.
In Vollbrand stand Samstagabend ein Pkw in der Übelbacherstraße in Deutschfeistritz, als die Feuerwehr eintraf. Der 24-jährige Lenker, der sich das Fahrzeug von seinem Vater ausgeborgt hatte, bemerkte Rauch und Flammen im Motorraum. Die Florianis löschten den Wagen, die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens müssen erst ermittelt werden.
Sonntagfrüh mussten die Florianis in Eggersdorf bei Graz ausrücken, genauer gesagt in den Ortsteil Brodersdorf. Eine 29-Jährige hatte sich, obwohl betrunken, hinters Steuer gesetzt. Auf der B 65 kam sie links von der Fahrbahn ab und krachte in einen Garten. Das Auto kam zwischen Hecken und Bäumen zu stehen. Die Verunfallte konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Ein Nachbar, der durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam geworden war, eilte ebenso zu Hilfe.
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