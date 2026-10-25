Auto ging während der Fahrt in Flammen auf

Sonntagfrüh mussten die Florianis in Eggersdorf bei Graz ausrücken, genauer gesagt in den Ortsteil Brodersdorf. Eine 29-Jährige hatte sich, obwohl betrunken, hinters Steuer gesetzt. Auf der B 65 kam sie links von der Fahrbahn ab und krachte in einen Garten. Das Auto kam zwischen Hecken und Bäumen zu stehen. Die Verunfallte konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Ein Nachbar, der durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam geworden war, eilte ebenso zu Hilfe.