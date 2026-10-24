Schilfwand schützt Anrainer vor dem Autobahnlärm

Schilfschnitt hilft dem Ökosystem

Vorteile sieht auch der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Der Schilfschnitt gehört dort zu den notwendigen Pflegemaßnahmen. Besonders junges Schilf ist als Brutplatz wichtig. Durch eine kontrollierte Ernte werden wertvolle Brut- und Rückzugsräume erhalten, während das entnommene Material als Baustoff eine neue Verwendung findet.