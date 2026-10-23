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On Family Fun Friday

krone.tv invites you to the movies for “Wildwood”

Nachrichten
23.10.2026 12:23
krone.tv is taking you to the movies.
krone.tv is taking you to the movies.(Bild: Cinepromotion)
Porträt von krone.at
Von krone.at

On November 6, Cineplexx theaters are once again hosting the popular Family Fun Friday! This time, “Wildwood”—an extraordinary cinematic adventure from LAIKA—awaits you and your family. The multiple Oscar-nominated animation studio, which already captivated audiences with the cult classic “Coraline,” once again transports movie fans of all ages into a fascinating fantasy world.

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After her little brother is kidnapped by a flock of crows, 12-year-old Prue embarks on an adventurous rescue mission into the “Impenetrable Wilderness”—an enchanted forest hidden on the outskirts of Portland, Oregon. Together with her clumsy classmate Curtis, she enters a world full of talking animals, magic, and ancient powers.

(Bild: LAIKA)
(Bild: LAIKA)

When the two find themselves caught up in a conflict that threatens the balance of the forest, Prue discovers an inner strength she never knew she possessed. If she wants to save her brother and change the fate of Wildwood, she’ll have to risk everything.

Enter to Win
krone.tv is giving away 3 tickets each for the wonderfully animated adventure at the following theaters for Family Fun Friday on November 6 at 4 p.m.: 

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx SCS
  • Cineplexx Hohenems
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Graz
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl

Simply fill out the form below by the entry deadline on November 2 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing. 

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read the original article here.

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