Alkoholverbot rund um den Bahnhof beschlossen

Nach Beschwerden über Belästigungen zieht Krems die Konsequenzen: Rund um den Bahnhof und im Wertheimpark gilt ab 1. Dezember ein Alkoholverbot. Auch der Bahnhof selbst soll alkoholfrei werden.
Wer zum Zug wollte, fühlte sich schon vor dem Eingang zum Bahnhof belästigt: Solche Beschwerden erreichten die Stadt Krems laut Bürgermeister Peter Molnar immer wieder. Auch besorgte Mütter meldeten sich. Gemeinsam mit ÖBB, Polizei und dem Verein Impulse Krems wurde deshalb ein Konzept für eine Alkoholverbotszone ausgearbeitet.
Bereits bei einem Arbeitsgespräch im Juni war vereinbart worden, die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches Verbot zu prüfen.
Vier Bereiche von der Regelung erfasst
Nach dem erforderlichen Ermittlungsverfahren hat der Gemeinderat die entsprechende Verordnung beschlossen. Ab 1. Dezember gilt das Alkoholverbot am Bahnhofplatz, in der Scheidtenbergerstraße und der Wertheimstraße sowie im Wertheimpark.
Auch im Bahnhof selbst soll ein Alkoholverbot kommen
Zusätzlich zur städtischen Verbotszone soll künftig auch im Kremser Bahnhof selbst kein Alkohol mehr konsumiert werden dürfen. Laut Molnar haben die ÖBB bestätigt, dass Krems unter die von Verkehrsminister Peter Hanke angekündigte Ausweitung auf größere Bahnhöfe fallen soll.
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