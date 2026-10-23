Alkoholverbot rund um den Bahnhof beschlossen

Wer zum Zug wollte, fühlte sich schon vor dem Eingang zum Bahnhof belästigt: Solche Beschwerden erreichten die Stadt Krems laut Bürgermeister Peter Molnar immer wieder. Auch besorgte Mütter meldeten sich. Gemeinsam mit ÖBB, Polizei und dem Verein Impulse Krems wurde deshalb ein Konzept für eine Alkoholverbotszone ausgearbeitet.