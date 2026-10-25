Wenn Eltern buchen, ist das Kleinkind inkludiert

Eltern buchen sieben Tage Skiurlaub und für das Kind ist das ganze „Rundherum-Paket“ inkludiert: Die Initiative „Kids on Ski“ erweitert das Netzwerk in den Alpen, auch zwei Tiroler Orte sind neu mit im Boot.
Skiurlaub mit Kindern – das geht ordentlich ins Geld! Die Initiative „Kids on Ski“ steuert seit 2023 dagegen und vereint Skiorte im ganzen Alpenraum. Konzept: Eltern, die einen siebentägigen Aufenthalt buchen, erhalten für ihren Nachwuchs (im Alter von drei bis fünf Jahren) fünf Halbtagesskikurse, Leihausrüstung, Liftticket und sogar die Unterkunft!
Pilotprojekt vor drei Jahren ist weiter gewachsen
Was einst als Pilotprojekt mit einer Handvoll Destinationen begann, hat sich zu einem Erfolg entwickelt. Bemerkenswert ist die Entwicklung in Österreich: Zuletzt waren bereits die vier Regionen Sölden, Silvretta-Montafon, Saalfelden Leogang und Bad Kleinkirchheim dabei. Heuer sind auch das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau und Nauders mit im Boot. In der Schweiz sind es sieben Skiorte, in Italien acht und in Deutschland ist die Region Winterberg ein Teil der Aktion.
Im vergangenen Jahr haben mehr als 3000 Kinder bereits ihre ersten Erfahrungen auf Skiern gesammelt.
Mike Partel, Initiator von „Kids on Ski“
Zusammenarbeit, die Früchte trägt
Partner sind Beherbergungsbetriebe, TVB, Skischulen, Bergbahnen und Ausrüstungsverleiher. „Im vergangenen Jahr haben mehr als 3000 Kinder bereits ihre ersten Erfahrungen auf Skiern gesammelt. Dass wir nun in über 20 Skigebieten in Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland in die nächste Wintersaison starten, ist ein klares Zeichen dafür, was durch die gemeinsame Vision und Zusammenarbeit von Destinationen, Skischulen und Partnern erreicht werden kann“, betont Mike Partel, Geschäftsführer von Mountain Management Consulting und Initiator von „Kids on Ski“.
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