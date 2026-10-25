Wenn Eltern buchen, ist das Kleinkind inkludiert

Pilotprojekt vor drei Jahren ist weiter gewachsen

Was einst als Pilotprojekt mit einer Handvoll Destinationen begann, hat sich zu einem Erfolg entwickelt. Bemerkenswert ist die Entwicklung in Österreich: Zuletzt waren bereits die vier Regionen Sölden, Silvretta-Montafon, Saalfelden Leogang und Bad Kleinkirchheim dabei. Heuer sind auch das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau und Nauders mit im Boot. In der Schweiz sind es sieben Skiorte, in Italien acht und in Deutschland ist die Region Winterberg ein Teil der Aktion.