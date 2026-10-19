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Mourning David

18-Year-Old Soccer Player Dies Four Days After Bicycle Accident

Nachrichten
19.10.2026 11:08
David died four days after the terrible accident.
David died four days after the terrible accident.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER, Krone KREATIV)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

His young life could not be saved: At 9 a.m. on Sunday, 18-year-old David was officially pronounced dead at a hospital in Linz. The young soccer player had crashed his bike into the back of a car on Wednesday evening while on his way to practice, slashing his throat in the process. At his club, Union Babenberg Linz Süd, there is immense grief and shock.

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“His father contacted us. David was pronounced dead on Sunday at 9 a.m. He had been in a coma since his accident on Wednesday evening; apparently, he underwent emergency surgery on Wednesday and then a second operation on Thursday,” says Max Elböck, coach of the Babenbergers’ second team, 1b: “All I know is that he suffered severe neck injuries. He probably didn’t see a parked car on his way to practice. I don’t know if the driver was trying to back up to park.”

 “He’s been playing soccer with us for a year”
There is great consternation at the club, the Babenbergers: “David has been playing with us for a year. He was a sweet kid, a bright, funny guy, and was very well accepted by the team,” says Elböck. He continues: “Things like this really hit close to home. I have kids the same age myself, so you just think to yourself, ‘The main thing is that we’re all together again tonight.’” 

A Fitting Farewell Planned
The Babenbergers want to ensure a fitting farewell. The plan is to play with black armbands at their next home game in two weeks. The proceeds will be donated to the bereaved family.

(Bild: gofundme/Gnichwitz)

David’s father has since launched a fundraising campaign on gofundme.com under “mein-sohn-david-jankovic”: “David was taken from us far too soon and unexpectedly in a traffic accident. We, his family, would like to ask for your support in this way. We thank everyone who can contribute, even in a small way, to a dignified farewell.”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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