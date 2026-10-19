Mourning David
18-Year-Old Soccer Player Dies Four Days After Bicycle Accident
His young life could not be saved: At 9 a.m. on Sunday, 18-year-old David was officially pronounced dead at a hospital in Linz. The young soccer player had crashed his bike into the back of a car on Wednesday evening while on his way to practice, slashing his throat in the process. At his club, Union Babenberg Linz Süd, there is immense grief and shock.
“His father contacted us. David was pronounced dead on Sunday at 9 a.m. He had been in a coma since his accident on Wednesday evening; apparently, he underwent emergency surgery on Wednesday and then a second operation on Thursday,” says Max Elböck, coach of the Babenbergers’ second team, 1b: “All I know is that he suffered severe neck injuries. He probably didn’t see a parked car on his way to practice. I don’t know if the driver was trying to back up to park.”
“He’s been playing soccer with us for a year”
There is great consternation at the club, the Babenbergers: “David has been playing with us for a year. He was a sweet kid, a bright, funny guy, and was very well accepted by the team,” says Elböck. He continues: “Things like this really hit close to home. I have kids the same age myself, so you just think to yourself, ‘The main thing is that we’re all together again tonight.’”
A Fitting Farewell Planned
The Babenbergers want to ensure a fitting farewell. The plan is to play with black armbands at their next home game in two weeks. The proceeds will be donated to the bereaved family.
David’s father has since launched a fundraising campaign on gofundme.com under “mein-sohn-david-jankovic”: “David was taken from us far too soon and unexpectedly in a traffic accident. We, his family, would like to ask for your support in this way. We thank everyone who can contribute, even in a small way, to a dignified farewell.”
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