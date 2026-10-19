18-Year-Old Soccer Player Dies Four Days After Bicycle Accident

“He’s been playing soccer with us for a year”

There is great consternation at the club, the Babenbergers: “David has been playing with us for a year. He was a sweet kid, a bright, funny guy, and was very well accepted by the team,” says Elböck. He continues: “Things like this really hit close to home. I have kids the same age myself, so you just think to yourself, ‘The main thing is that we’re all together again tonight.’”