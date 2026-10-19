Ausbildungsfahrt endete mit zwei Anzeigen

An die Verkehrsregeln gilt es sich zu halten – immer, aber ganz besonders bei einer Fahrt mit einem Führerscheinanwärter. Nicht so geschehen bei einem Vater-Sohn-Gespann aus der Steiermark (Bezirk Murtal). Sie wurden auf der Südautobahn bei Breitenstein, Bezirk Neunkirchen (NÖ), mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst.
Die rasante Fahrt eines 16-jährigen Steirers hat Folgen. Während sein Vater bei der Ausbildungsfahrt für den L17 am Beifahrersitz saß, drückte der Jugendliche ordentlich aufs Gas.
Auf der A2 Südautobahn wurde seine Geschwindigkeit gemessen. Und zwar mit 176 km/h statt der erlaubten 130. Die Folge: Vater und Sohn wurden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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