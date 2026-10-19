Ausbildungsfahrt endete mit zwei Anzeigen

An die Verkehrsregeln gilt es sich zu halten – immer, aber ganz besonders bei einer Fahrt mit einem Führerscheinanwärter. Nicht so geschehen bei einem Vater-Sohn-Gespann aus der Steiermark (Bezirk Murtal). Sie wurden auf der Südautobahn bei Breitenstein, Bezirk Neunkirchen (NÖ), mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst.