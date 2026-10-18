Große Kunst und leise Poesie unter einem Zeltdach

Alexandra Saabel spielt mit unseren Gewissheiten und mit unserer Fantasie: Menschen verschwinden und tauchen anderswo wieder auf. Über ein Jahr tüftelte sie mit ihrem Partner Ilja Smyslov an den Illusionen. Auch die märchenhaften Kostüme stammen aus ihrer Hand. Dann der Clown Housch-Ma-Housch: Ein Mikrofon, ein Streifen Klebeband – und schon gerät die Ordnung aus den Fugen. Er zieht, das Band gibt den Rhythmus vor, das Publikum macht mit. Für diese Komik braucht es wenig Aufwand, aber einen Künstler, der sein Handwerk beherrscht. Die Freude springt über die Manege und macht aus Fremden ein gemeinsames Publikum.