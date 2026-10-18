Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lehrlingsexperte Narr

Nach WorldSkills: „Keine Zeit zum Zurücklehnen“

Tirol
18.10.2026 16:00
(Bild: industrieblick – stock.adobe.com, Krone)
Porträt von David Narr
Von David Narr

Die österreichische Bilanz bei den WorldSkills ist für den Tiroler Lehrlingsexperten und „Krone“-Kolumnisten David Narr ein Beweis dafür, dass die duale Ausbildung ein Erfolgsmodell ist. Um weiterhin so gut abzuschneiden, muss aber an den Rahmenbedingungen gefeilt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn die PISA-Ergebnisse erscheinen, diskutiert das ganze Land über Schule, Bildung und Leistung. Das ist richtig. Denn PISA misst, wie gut junge Menschen lesen, rechnen und Zusammenhänge verstehen können. Aber es gibt noch einen anderen Gradmesser. Einen, bei dem nicht angekreuzt, sondern angepackt wird. Einen praktischen Härtetest: die WorldSkills.

Dort messen sich junge Fachkräfte aus der ganzen Welt. Sie treten in ihren Berufen gegeneinander an – unter Zeitdruck, mit echten Aufgaben und klaren Kriterien. Wer dort vorne mitspielt, muss sein Handwerk beherrschen.

Zitat Icon

Solche Ergebnisse fallen nicht vom Himmel. Dahinter stehen junge Menschen, die hart trainieren.

David Narr

Bild: Christof Birbaumer

Beeindruckende Bilanz
Österreich hat in Shanghai stark aufgezeigt. Vier Silbermedaillen, sechs Bronzemedaillen und 20 Medals for Excellence sind für ein kleines Land eine beeindruckende Bilanz. Österreich wurde siebtbeste Nation der Welt und drittbeste aus Europa. Aus Tiroler Sicht erfreulich: Vincent Track aus Breitenbach am Inn holte Silber im Bewerb Wassertechnologie. Das ist nicht nur persönlich, sondern auch ein starkes Zeichen für die Qualität unserer Ausbildung. Denn solche Ergebnisse fallen nicht vom Himmel. Dahinter stehen junge Menschen, die hart trainieren, Betriebe, die ausbilden, Ausbilderinnen und Ausbilder, Berufsschulen, Familien und viele, die im Hintergrund unterstützen.

Wenn Österreich bei einer Berufsweltmeisterschaft ganz vorne mitmischt, sagt das viel über unser System aus. Die duale Ausbildung ist nicht irgendein Modell. Sie ist ein Erfolgsmodell.

Zitat Icon

Wir dürfen also stolz sein. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen.

David Narr

Bild: Christof Birbaumer

Auch andere Nationen geben kräftig Gas
Wir dürfen also stolz sein. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Denn Shanghai zeigte auch: Andere Nationen geben ordentlich Gas – von China über Indien und Südkorea bis hin zur Schweiz und Frankreich. Sie nehmen berufspraktische Ausbildung sehr ernst, investieren gezielt und haben verstanden: Fachkräfte sind Versorgungssicherheit, Infrastruktur und Standortpolitik zugleich.

Wer Betriebe ansiedeln, neue Technologien entwickeln und in die Praxis bringen will, braucht Menschen, die sie einbauen, warten und zum Leben erwecken. Ohne Fachkräfte bleibt vieles liegen. Dann wird keine Wärmepumpe und keine Fotovoltaikanlage montiert, kein Auto gewartet, keine Produktionsanlage instand gehalten und kein Haus mehr gebaut. Forschung, Digitalisierung und Technologie sind wichtig. Aber am Ende braucht es Menschen, die diese Ideen umsetzen.

Lesen Sie auch:
Die Fachberufslehre und ihre Absolventinnen und Absolventen gehören endlich dauerhaft auf ...
Experte überzeugt:
„Kostendruck und Bürokratie sind wie Fesseln!“
11.09.2026
Kolumne von David Narr
Ohne die Betriebe gibt es keine Fachkräfte
09.08.2026

An Rahmenbedingungen feilen
Wenn wir bei den World-Skills auch in Zukunft vorne bleiben wollen, müssen wir zu Hause an den Rahmenbedingungen feilen. Beispielsweise sollten Polytechnische Schulen und Fachberufsschulen modern ausgestattet werden. Berufsorientierung muss früher, konkreter und praxisnäher stattfinden. Und die duale Ausbildung braucht in der Finanzierung jenen Stellenwert, den sie für den Arbeitsmarkt längst hat.

Die gute Nachricht zum Schluss: Österreich und Tirol spielen bei berufspraktischen Kompetenzen ganz vorne mit. Damit das so bleibt, müssen wir weiter investieren, weiter verbessern und der Lehre den Platz geben, den sie verdient. Denn nach den WorldSkills ist vor den WorldSkills. Dann fahren wir hoffentlich auch in zwei Jahren aus Japan wieder mit einem Koffer voller Medaillen nach Hause.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.724 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
98.039 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
87.523 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
842 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
791 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Außenpolitik
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
679 mal kommentiert
Während die Zivilbevölkerung weiter leidet, lockert US-Präsident Trump die Sanktionen gegen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf