Nach WorldSkills: „Keine Zeit zum Zurücklehnen“

Beeindruckende Bilanz

Österreich hat in Shanghai stark aufgezeigt. Vier Silbermedaillen, sechs Bronzemedaillen und 20 Medals for Excellence sind für ein kleines Land eine beeindruckende Bilanz. Österreich wurde siebtbeste Nation der Welt und drittbeste aus Europa. Aus Tiroler Sicht erfreulich: Vincent Track aus Breitenbach am Inn holte Silber im Bewerb Wassertechnologie. Das ist nicht nur persönlich, sondern auch ein starkes Zeichen für die Qualität unserer Ausbildung. Denn solche Ergebnisse fallen nicht vom Himmel. Dahinter stehen junge Menschen, die hart trainieren, Betriebe, die ausbilden, Ausbilderinnen und Ausbilder, Berufsschulen, Familien und viele, die im Hintergrund unterstützen.