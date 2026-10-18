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57-Year-Old Man Dies

Overtaking Maneuver Cost Motorcyclist His Life

Nachrichten
18.10.2026 09:40
The 57-year-old succumbed to his severe injuries at the hospital
The 57-year-old succumbed to his severe injuries at the hospital(Bild: Freiwillige Feuerwehr Eisenbirn)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

After attempting to pass another vehicle, a 57-year-old man from Schärding veered off the road to the left on his motorcycle and crashed. Although emergency services were dispatched immediately and the man was resuscitated on the scene by an emergency physician, he succumbed to his severe injuries a short time later at Braunau Hospital.

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A tragic traffic accident claimed the life of a motorcyclist on Saturday afternoon. A 57-year-old man from the Schärding district had been riding his motorcycle on the L1135 toward Münzkirchen at around 4:10 p.m. After the 57-year-old had passed a car traveling ahead of him, his motorcycle veered off the road to the left for reasons as yet unknown, and he fell.

His injuries were too severe
Witnesses to the accident immediately called for emergency assistance. Despite immediate resuscitation efforts by the emergency physician and paramedics, the 57-year-old motorcyclist succumbed to his severe injuries a short time later at Passau Hospital.

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