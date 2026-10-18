Durch diese Orte fließt bald mehr Trinkwasser

Zwischen Waidhofen an der Ybbs und St. Peter in der Au wird künftig zusätzliches Trinkwasser fließen. Baubeginn ist bereits diesen Herbst.
Die vergangenen Hitze-Sommer sind nicht spurlos an den Gemeindevertretern vorbeigegangen. Mancherorts musste die Wasserversorgung über Nacht beinahe abgedreht werden. In Waidhofen an der Ybbs möchte man dem nun im nächsten Jahr entgegenwirken. Schon diesen Herbst soll mit dem Bau einer neuen Wasserleitung begonnen werden. „Diese verläuft planmäßig von Waidhofen an der Ybbs nach Maria Neustift, St. Michael bis St. Peter in der Au“, erklärt Klaus Stockinger vom Familienbetrieb Stockinger, der das Projekt umsetzt. Nach der Fertigstellung ist die neue Leitung auf eine Fördermenge von rund 2,5 Litern pro Sekunde ausgelegt.
Wasser aus den Bergen
Das entspreche etwa 160 m³ Wasser pro Tag, wie die Gemeinde St. Peter in der Au informiert. Mit dem „Blauen Gold“ müsse aber nach wie vor in heißen Sommerperioden sparsam umgegangen werden. „Die Eigenverantwortung beim Wasserverbrauch ist nach wie vor wichtig“. Als historische Chance für den ländlichen Raum, beschreibt es die Wassergenossenschaft Urltal, die schon vor zwei Jahren auf die Notwendigkeit des Projekts pochte. 90 Grundstückseigentümer aus den Ortschaften haben bereits ihr Interesse bekundet. Da schon gegraben wird, werden auch Glasfaserleitungen verlegt. Und das Wasser? „Das kommt natürlich aus den Bergen“, so Stockinger.
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