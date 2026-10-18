Durch diese Orte fließt bald mehr Trinkwasser

Wasser aus den Bergen

Das entspreche etwa 160 m³ Wasser pro Tag, wie die Gemeinde St. Peter in der Au informiert. Mit dem „Blauen Gold“ müsse aber nach wie vor in heißen Sommerperioden sparsam umgegangen werden. „Die Eigenverantwortung beim Wasserverbrauch ist nach wie vor wichtig“. Als historische Chance für den ländlichen Raum, beschreibt es die Wassergenossenschaft Urltal, die schon vor zwei Jahren auf die Notwendigkeit des Projekts pochte. 90 Grundstückseigentümer aus den Ortschaften haben bereits ihr Interesse bekundet. Da schon gegraben wird, werden auch Glasfaserleitungen verlegt. Und das Wasser? „Das kommt natürlich aus den Bergen“, so Stockinger.