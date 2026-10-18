Arbeitsreicher Abend für Kapfenberger Feuerwehr

Zu zwei parallelen Einsätzen wurde am Samstagabend die Feuerwehr Kapfenberg alarmiert. Ein Pkw war nach einem Unfall umgekippt und eine Person nahezu zur gleichen Zeit in die Mürz gestürzt. Beide Fälle gingen einigermaßen glimpflich aus. Schwer verletzt wurde hingegen ein Fußgänger in St. Stefan ob Stainz.
Der erste Alarm ging gegen 21 Uhr bei der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt ein. Ein „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ wurde gemeldet. Kurz darauf stürzte – unabhängig davon – eine Person im Stadtgebiet in die Mürz. Einige der ausgerückten Einsatzkräfte wurden so vom ersten zum zweiten Vorfall umgeleitet.
Polizei rettete Person aus der Mürz
Die schlimmsten Befürchtungen sollten sich in beiden Fällen nicht bewahrheiten: Der Insasse des auf der Seite liegenden Pkw hatte bereits vor Eintreffen der Kapfenberger Helfer mit Unterstützung von zufällig vor Ort befindlichen Kameraden der FF Bruck das Wrack verlassen können, er wurde im Anschluss vom Roten Kreuz versorgt. Die abgestürzte Person wiederum war bereits von der Polizei aus dem Fluss gerettet worden.
Weniger glimpflich endete ein weiterer Unfall am Samstagabend in St. Stefan ob Stainz: Eine 21-jährige Einheimische erfasste gegen 19.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Abschnitt der L314 mit ihrem Pkw einen dunkel gekleideten Fußgänger. Zuerst habe sie gedacht, gegen ein unbekanntes Objekt auf der Fahrbahn gekracht zu sein, hieß es von der Polizei. Dann bemerkte sie, dass sie eine Person erfasst hatte, hielt sofort an und setzte einen Notruf ab.
In Straßengraben geschleudert: Schwere Kopfverletzungen
Der Fußgänger, ein 25-Jähriger, war in den Straßengraben geschleudert worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins Krankenhaus geflogen.
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