Arbeitsreicher Abend für Kapfenberger Feuerwehr

Weniger glimpflich endete ein weiterer Unfall am Samstagabend in St. Stefan ob Stainz: Eine 21-jährige Einheimische erfasste gegen 19.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Abschnitt der L314 mit ihrem Pkw einen dunkel gekleideten Fußgänger. Zuerst habe sie gedacht, gegen ein unbekanntes Objekt auf der Fahrbahn gekracht zu sein, hieß es von der Polizei. Dann bemerkte sie, dass sie eine Person erfasst hatte, hielt sofort an und setzte einen Notruf ab.