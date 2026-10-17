Motionless on the ground
Oxygen mask, tears: Concerns for Chelsea goalie
Serious concerns for Emiliano Martinez: The 2022 World Cup champion had to be carried off on a stretcher Saturday afternoon during Chelsea FC’s 2-0 victory over Everton FC.
During a tackle in the second half, the Chelsea goalkeeper collided with Everton defender Jarrad Branthwaite. The keeper remained on the ground, dazed.
His teammates were in shock—medical staff immediately attended to Martinez. The game was halted for several minutes. The goalkeeper had to be given an oxygen mask and was then carried off on a stretcher. The Argentine was also seen in tears.
Martinez was taken directly to the hospital. Mike Penders came on to replace him. Branthwaite was able to continue playing after receiving treatment. There is still no further information on Martinez’s condition.
Chelsea Hands Everton Its First Loss
Pedro Neto (46th, 90th) was the match-winner for Chelsea with a brace. “We wish him all the best. This victory is for him,” the Portuguese player told “TNT Sports,” referring to Martinez.
It was an important victory for Chelsea FC in the race for the top of the Premier League. For Everton, however, it was their first loss on Matchday 7.
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