Skelette im Schulhof: Gräber in Rein freigelegt

Einen makabren Fund von historischem Interesse machten jüngst Archäologen, die den Umbau im Zisterzienserstift Rein wissenschaftlich begleiten: Im Hof wurden zwei Gräber freigelegt.
Das Stift Rein nordwestlich von Graz erlebt heuer einen spannenden Herbst. Erst jüngst wurde der 750. Jahrestag des Reiner Schwurs begangen – ein historischer Eid, der zu den bedeutendsten Staatsakten gehört, die je auf steirischem Gebiet vollzogen wurden. Am 19. September 1276 versammelten sich Adelige aus der Steiermark und der Krain bzw. Kärnten, um dem römisch-deutschen Kaiser Rudolf I. die Treue zu schwören.
Mit der Anerkennung als Landesherr wurde die jahrhundertelange Herrschaft der Habsburger hierzulande besiegelt, Konkurrent Ottokar II., der böhmische König, war kaltgestellt. Nicht nur für die Habsburger, auch für die Steiermark war diese Begebenheit eine zentrale Weichenstellung. Eine Kopie des historischen Schwurs ist dieser Tage in der Reiner Jubiläumsausstellung zu sehen.
Überreste von Mann und junger Frau aus dem Mittelalter entdeckt
Außerdem wird das älteste Zisterzienserstift der Welt großzügig umgestaltet. Bei den begleitenden archäologischen Maßnahmen wurden im Oktober neben Mauerresten früherer Bauphasen im Stiftshof zwei Gräber freigelegt. Die Bestatteten, ein Mann und eine vermutlich junge Frau, wurden nach mittelalterlicher Art ohne Beigaben und ohne Tracht begraben, sagt Stifts-Sprecherin Birgit Gutjahr.
Dass der heutige Stifts- und Schulhof in früheren Zeiten als Friedhof genutzt wurde, war bekannt, die Funde werden nun dennoch von den Archäologen der Firma Novetus genauer untersucht. Interessierte Beobachter der Ausgrabungen direkt vor ihren Klassenzimmern waren die Schüler des BG Rein, berichtet Gutjahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.