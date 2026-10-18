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Bei Umbauarbeiten

Skelette im Schulhof: Gräber in Rein freigelegt

Steiermark
18.10.2026 12:00
Der prächtige Stiftshof (Archivbild) wird umgestaltet, vor Kurzem wurden nahe dem Eingang zur ...
Der prächtige Stiftshof (Archivbild) wird umgestaltet, vor Kurzem wurden nahe dem Eingang zur Basilika zwei historische Gräber freigelegt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Einen makabren Fund von historischem Interesse machten jüngst Archäologen, die den Umbau im Zisterzienserstift Rein wissenschaftlich begleiten: Im Hof wurden zwei Gräber freigelegt.

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Das Stift Rein nordwestlich von Graz erlebt heuer einen spannenden Herbst. Erst jüngst wurde der 750. Jahrestag des Reiner Schwurs begangen – ein historischer Eid, der zu den bedeutendsten Staatsakten gehört, die je auf steirischem Gebiet vollzogen wurden. Am 19. September 1276 versammelten sich Adelige aus der Steiermark und der Krain bzw. Kärnten, um dem römisch-deutschen Kaiser Rudolf I. die Treue zu schwören.

Mit der Anerkennung als Landesherr wurde die jahrhundertelange Herrschaft der Habsburger hierzulande besiegelt, Konkurrent Ottokar II., der böhmische König, war kaltgestellt. Nicht nur für die Habsburger, auch für die Steiermark war diese Begebenheit eine zentrale Weichenstellung. Eine Kopie des historischen Schwurs ist dieser Tage in der Reiner Jubiläumsausstellung zu sehen.

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Außerdem wird das älteste Zisterzienserstift der Welt großzügig umgestaltet. Bei den begleitenden archäologischen Maßnahmen wurden im Oktober neben Mauerresten früherer Bauphasen im Stiftshof zwei Gräber freigelegt. Die Bestatteten, ein Mann und eine vermutlich junge Frau, wurden nach mittelalterlicher Art ohne Beigaben und ohne Tracht begraben, sagt Stifts-Sprecherin Birgit Gutjahr.

Bei den Ost-West-orientierten Bestattungen handelt es sich um reguläre, möglicherweise in ...
Bei den Ost-West-orientierten Bestattungen handelt es sich um reguläre, möglicherweise in Leichentücher gebettete Körpergräber.(Bild: Novetus GmbH)

Dass der heutige Stifts- und Schulhof in früheren Zeiten als Friedhof genutzt wurde, war bekannt, die Funde werden nun dennoch von den Archäologen der Firma Novetus genauer untersucht. Interessierte Beobachter der Ausgrabungen direkt vor ihren Klassenzimmern waren die Schüler des BG Rein, berichtet Gutjahr.

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