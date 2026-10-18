Skelette im Schulhof: Gräber in Rein freigelegt

Das Stift Rein nordwestlich von Graz erlebt heuer einen spannenden Herbst. Erst jüngst wurde der 750. Jahrestag des Reiner Schwurs begangen – ein historischer Eid, der zu den bedeutendsten Staatsakten gehört, die je auf steirischem Gebiet vollzogen wurden. Am 19. September 1276 versammelten sich Adelige aus der Steiermark und der Krain bzw. Kärnten, um dem römisch-deutschen Kaiser Rudolf I. die Treue zu schwören.