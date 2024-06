So erwacht vergessener Barockgarten zu neuem Leben

Dieses Brunnen-Heiligtum war den Nymphen – in der antiken Mythologie weibliche Naturgeister – geweiht. Das überrascht, denn heidnischer Glaube hatte – so sollte man jedenfalls meinen – in christlichen Gebäuden und Anlagen nichts verloren. An die Hochblüte des Reiner Stiftsgartens erinnert heute nur mehr ein verwitterter Stein, aus dem drei dieser Quellennymphen herausgemeißelt sind.