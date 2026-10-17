„Bildung für alle“: Hunderte zogen durch Graz

Unter dem Motto „Bildung für alle, statt Chancen für Wenige“ marschierte die Menge bis zum Schlossbergplatz. Die Forderung dabei ist klar: Für die Bildung unserer Kinder sollen endlich wieder mehr Ressourcen aufgebracht werden. So setzt sich die Aktion Bildung, Veranstalter der Demo, etwa für den Ausbau inklusiver Kindergartenplätze und der Schulassistenz sowie für Gebärdensprachdolmetscher in den Bildungseinrichtungen ein.