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„Passt nicht ins Team“

„Funktioniert nicht“: Legende schlägt Wirtz-Alarm

Premier League
25.08.2026 08:13
Beim 2:2 gegen Newcastle blieb Florian Wirtz eher blass,
Beim 2:2 gegen Newcastle blieb Florian Wirtz eher blass,(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht.“ Harte Worte, die Jamie Carragher da nach Liverpools 2:2 bei Newcastle auf Florian Wirtz angesprochen von sich gab ...

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125 Millionen Euro hatten die „Reds“ vor einem Jahr an Bayer Leverkusen überwiesen, um sich die Dienste des Deutschen zu sichern. Dessen Bilanz seither: sieben Tore und zehn Assists in 50 Spielen. Gut, aber nicht Weltklasse ...

Jamie Carragher äußerte Kritik an Florian Wirtz.
Jamie Carragher äußerte Kritik an Florian Wirtz.(Bild: EPA/LUIS TEJIDO)

„Man kann so nicht weitermachen“
So sieht es jedenfalls Carragher, gegenüber Sky meinte die Liverpool-Ikone nun: „Er ist ein ordentlicher Spieler mit einem schönen Ballgefühl.“ Mehr allerdings nicht. Und auf keinen Fall 125 Millionen Euro wert. „Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt. Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt“, formulierte es der 48-Jährige drastisch. 

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Beim Premier-League-Auftakt gegen Newcastle lieferte Wirtz kaum Gegenargumente. Als der 23-jährige Offensivspieler in der 63. Minute ausgewechselt wurde, lagen die „Reds“ mit 1:2 zurück, Wirtz blieb ohne Torbeteiligung. Die nächste Chance, Carragher doch zu überzeugen, bietet sich dem 45-fachen DFB-Teamspieler am Samstag, wenn der FC Liverpool Nottingham Forest um Trainer Oliver Glasner empfängt. 

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