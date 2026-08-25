„Funktioniert nicht“: Legende schlägt Wirtz-Alarm

„Man kann so nicht weitermachen“

So sieht es jedenfalls Carragher, gegenüber Sky meinte die Liverpool-Ikone nun: „Er ist ein ordentlicher Spieler mit einem schönen Ballgefühl.“ Mehr allerdings nicht. Und auf keinen Fall 125 Millionen Euro wert. „Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt. Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt“, formulierte es der 48-Jährige drastisch.