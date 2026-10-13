Matthäus: „Ich wüsste nicht, wohin mit Wirtz“

Klar ist aber auch: So wie es aktuell läuft, kann es nicht weitergehen. „Wenn er in Liverpool weiter kritisiert wird und dort nicht seine Spielfreude rüberbringt, dann muss man sich irgendwann mal mit allen Parteien zusammensetzen und vielleicht eine Lösung finden. Es gibt Vereine in Spanien, die interessiert wären, und einen anderen Klub in England, nämlich den FC Chelsea mit Wirtz‘ ehemaligem Trainer Xabi Alonso“, hält Matthäus einen Wechsel zu den „Blues“ für eine realistische Option.