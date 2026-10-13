Matthäus: „Ich wüsste nicht, wohin mit Wirtz“

So richtig durch die Decke geht Florian Wirtz beim FC Liverpool aktuell nicht, aber auch eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga – etwa zum FC Bayern - hält Lothar Matthäus zurzeit für unrealistisch.
Immer wieder war Wirtz mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden, ehe der Offensivkünstler im Sommer 2025 dann doch bei den „Reds“ unterschrieb.
So richtig in Fahrt ist der deutsche Teamspieler dort bislang allerdings noch nicht gekommen, gerade einmal einen Assist konnte er bislang beisteuern. Entsprechend wird bereits gerätselt, ob denn ein Wechsel nicht mehr Sinn macht.
Kein Platz in Bayerns Star-Offensive
Etwa zu den Bayern? Das kann sich Matthäus nicht so richtig vorstellen, in seiner Kolumne für Sky Sport schreibt der Weltmeister von 1990: „Wenn ich mir die Münchner Offensive anschaue: Kane, Olise und Diaz sind gesetzt, Musiala und Gnabry haben hohe Qualität. Man will mit Kane und Olise verlängern, die anderen stehen langfristig unter Vertrag, Saibari ist neu dazugekommen. Ich wüsste aktuell nicht, wohin mit Wirtz, und sehe beim besten Willen keine kurzfristige Möglichkeit, ihn zum FC Bayern zu holen.“
Klar ist aber auch: So wie es aktuell läuft, kann es nicht weitergehen. „Wenn er in Liverpool weiter kritisiert wird und dort nicht seine Spielfreude rüberbringt, dann muss man sich irgendwann mal mit allen Parteien zusammensetzen und vielleicht eine Lösung finden. Es gibt Vereine in Spanien, die interessiert wären, und einen anderen Klub in England, nämlich den FC Chelsea mit Wirtz‘ ehemaligem Trainer Xabi Alonso“, hält Matthäus einen Wechsel zu den „Blues“ für eine realistische Option.
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