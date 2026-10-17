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Gold für Jungfloriani

Mit voller Punktzahl an die Spitze im Jugendbewerb

Niederösterreich
17.10.2026 16:00
Sebastian Holzer bewies Wissen und Geschick: Mit voller Punktzahl sicherte sich der 15-Jährige ...
Sebastian Holzer bewies Wissen und Geschick: Mit voller Punktzahl sicherte sich der 15-Jährige den Landessieg beim Bewerb um das begehrte Abzeichen.(Bild: Krone-Collage/Feuerwehr Langenlois)
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Von Niederösterreich-Krone

300 Punkte und zehn Zeitgutpunkte: Sebastian Holzer aus Langenlois ließ beim Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold 286 Mitbewerber hinter sich. Die Nachricht vom Sieg erreichte den 15-Jährigen an einem ungewöhnlichen Ort – in einer Heurigenküche.

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Volle Punktzahl und ganz oben auf der Ergebnisliste: Sebastian Holzer von der Feuerwehr Langenlois holte beim Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold den ersten Platz. Der 15-Jährige erreichte 300 Punkte und sicherte sich zusätzlich zehn Zeitgutpunkte.

Insgesamt 287 Mädchen und Burschen waren im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln angetreten. Gefragt waren Feuerwehrwissen, Geschicklichkeit und Schnelligkeit – etwa beim Umgang mit Feuerwehrarmaturen.

Zitat Icon

Dass ich das geschafft habe, bedeutet mir wirklich alles. Es ist unglaublich.

Sebastian Holzer

Wochenlang für den Bewerb vorbereitet
Sebastian hatte in den Wochen davor gemeinsam mit seinen Kameraden geübt und auch an den Abenden gelernt. Als besonders fordernd empfand er die Station „Geschicklichkeit mit Feuerwehrarmaturen“. Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Mit seinem Ergebnis setzte er sich an die Spitze des Teilnehmerfeldes.

„Ohne sie hätte ich das heute nicht geschafft“, dankte er seinem Betreuerteam. Jugendbetreuer Christian Schuh sieht den Erfolg als Bestätigung von 30 Jahren Jugendarbeit in Langenlois.

Siegesnachricht erreichte ihn beim Heurigen
Von seinem Erfolg erfuhr Sebastian in der Küche des Cobaneshofs in Gobelsburg. „Dass ich das geschafft habe, bedeutet mir wirklich alles. Es ist unglaublich“, freute sich der Jungfloriani, der vor dem Bewerb nicht mit diesem Ergebnis gerechnet hatte.

Zu den ersten Gratulanten zählten Feuerwehrkommandant Helmut Mold und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, der telefonisch gratulierte. Gefeiert wurde anschließend mit Familie, Freunden und Kameraden beim Heurigen.

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