Mit voller Punktzahl an die Spitze im Jugendbewerb

Wochenlang für den Bewerb vorbereitet

Sebastian hatte in den Wochen davor gemeinsam mit seinen Kameraden geübt und auch an den Abenden gelernt. Als besonders fordernd empfand er die Station „Geschicklichkeit mit Feuerwehrarmaturen“. Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Mit seinem Ergebnis setzte er sich an die Spitze des Teilnehmerfeldes.