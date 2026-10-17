Die kleine Botin sammelt Herbstfarben

Was mich auch beschäftigt, ist die Frage, warum wir dauernd das Gefühl haben, etwas Neues zu brauchen. Fast alles besitzen wir schon: deshalb nehme ich die Oktoberfarben zum Anlass für ein kleines Experiment! Ich will schauen, was schon da ist und wie ich das für mich im Herbst umsetzen kann. Wenn die Kids mitmachen wollen, dann ist „Colourhunting“ beim nächsten Spaziergang eine schöne Idee: jedem wird eine Farbe zugeordnet und es werden Fotos gemacht. Daraus entstehen Farbkombinationen, die wir für die Deko in der Wohnung oder auch für die Herbstgarderobe hernehmen können. Wir können auch gleich ein paar bunte Blätter und schöne Äste zum Dekorieren mitnehmen.