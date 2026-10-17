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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin sammelt Herbstfarben

Niederösterreich
17.10.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Welche Farben ich mir im Herbst von der Natur abschaue und gleich mal bei mir im Schrank suche. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Designer, Modehäuser und Trendagenturen übertreffen sich wieder mit ihren Tipps für die neue Saison! Der Herbst ist da! Ich mag den Wechsel der Jahreszeiten auch, aber vielleicht ist die Natur gerade die beste „Trendsetterin“ überhaupt? Jetzt, Mitte Oktober zeigt sich da eine wundervolle, stimmige Farbpalette, die wir genial einfach übernehmen können: Bordeauxrot, Schokobraun, Senfgelb, Rostorange und sattes Moosgrün. Perfekt, um sich Inspiration zu holen!

Was mich auch beschäftigt, ist die Frage, warum wir dauernd das Gefühl haben, etwas Neues zu brauchen. Fast alles besitzen wir schon: deshalb nehme ich die Oktoberfarben zum Anlass für ein kleines Experiment! Ich will schauen, was schon da ist und wie ich das für mich im Herbst umsetzen kann. Wenn die Kids mitmachen wollen, dann ist „Colourhunting“ beim nächsten Spaziergang eine schöne Idee: jedem wird eine Farbe zugeordnet und es werden Fotos gemacht. Daraus entstehen Farbkombinationen, die wir für die Deko in der Wohnung oder auch für die Herbstgarderobe hernehmen können. Wir können auch gleich ein paar bunte Blätter und schöne Äste zum Dekorieren mitnehmen.

Der Kleiderschrank wird ausgeräumt, gewischt und nach Saison neu geordnet. Aus vorhandenen Stücken lassen sich eine Menge schöner Outfits machen, es reicht oft ein neues Tuch! Den Kindern kann ich so vorleben, dass man erst im eigenen Schrank sucht, ehe man etwas Neues kauft.

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