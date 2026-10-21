Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Heute vorsorgen. Morgen Chancen schenken.

Tirol
21.10.2026 10:43
Werbung
Jedem Kind den besten Start. YEAH! Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ schaffen Sie als Eltern, ...
Jedem Kind den besten Start. YEAH! Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ schaffen Sie als Eltern, Großeltern oder Pat:innen schon heute die finanzielle Basis für morgen.(Bild: Wiener Städtische)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die erste eigene Wohnung, ein Studium oder der Führerschein: Kinder haben viele Träume. Wer frühzeitig finanziell vorsorgt, kann dazu beitragen, dass aus diesen Träumen später Wirklichkeit wird. Die Wiener Städtische unterstützt Familien mit ihrer neuen Kindervorsorge „sorgenfreies.zukunftsnest“.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eltern wünschen sich für ihre Kinder vor allem eines: eine gute Zukunft. Doch ein erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben ist häufig auch mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Ausbildung, Studium, Mobilität und die erste eigene Wohnung kosten Geld. Umso wichtiger wird es, frühzeitig einen finanziellen Grundstein zu legen.

Dass dieses Bewusstsein in Österreich stark ausgeprägt ist, zeigt eine aktuelle Umfrage der Wiener Städtischen unter 1.000 Müttern und Vätern: Sieben von zehn Eltern sorgen bereits finanziell für ihre Kinder vor. Für 63 Prozent ist der wichtigste Beweggrund, ihrem Nachwuchs einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen.

Zeit ist ein entscheidender Faktor
Gerade bei der langfristigen Vorsorge spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. Wer bereits bei der Geburt eines Kindes beginnt, regelmäßig Geld zurückzulegen, nutzt den Zinseszinseffekt und kann so über viele Jahre auch mit kleineren Beträgen ein schönes Vorsorgepolster aufbauen.

Zitat Icon

Finanzielle Vorsorge eröffnet Kindern neue Chancen. Entscheidend sind nicht große Beträge, sondern ein früher Beginn und eine Vorsorge, die zur Familie passt.

Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol

Bild: Schedl/ Wiener Städtische

Eine Vorsorge, die mitwächst
Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ bietet die Wiener Städtische eine flexible Vorsorgelösung für Kinder, Enkel- und Patenkinder. Sie verbindet die Sicherheit einer klassischen Lebensversicherung mit den Ertragschancen einer fondsgebundenen Veranlagung. Die individuelle Kombination aus Sicherheit und Ertragsoptimierung kann im Laufe der Zeit angepasst werden.

Ein wesentliches Element ist der Versorgerschutz: Verstirbt die vorsorgende Person während des vereinbarten Zeitraums, wird die Vorsorge durch eine entsprechende Kapitalleistung abgesichert.

Besonders interessant ist der langfristige Gedanke: Die Vorsorge muss nicht mit dem 18. Geburtstag enden. Das erwachsene Kind kann den Vertrag später übernehmen und als eigene Vermögens- und Altersvorsorge weiterführen.

Schon ab 30 Euro monatlich
Die neue Kindervorsorge ist bereits ab 30 Euro monatlich möglich. Damit können auch Familien, die zunächst kleinere Beträge investieren möchten, frühzeitig mit einer privaten Vorsorge beginnen.

„Jedes Kind entwickelt eigene Interessen, Wünsche und Lebenswege. Eine gute Vorsorgelösung sollte deshalb nicht nur Sicherheit bieten, sondern auch die nötige Flexibilität für unterschiedliche Lebensentscheidungen“, betont Peer.

Unter dem Kampagnenmotto„Jedem Kind den besten Start. YEAH!“ macht die Wiener Städtische auf die Bedeutung frühzeitiger finanzieller Vorsorge aufmerksam.

Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrem Berater schriftlich und elektronisch erhältlich sowie auf www.wienerstaedtische.at/basisinformationsblaetter abrufbar.

Weitere Informationen: wienerstaedtische.at/kindervorsorge

(Bild: Wiener Städtische)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
21.10.2026 10:43
Loading
Tirol

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
115.417 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
102.401 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.846 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1343 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
975 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf