Heute vorsorgen. Morgen Chancen schenken.

Die erste eigene Wohnung, ein Studium oder der Führerschein: Kinder haben viele Träume. Wer frühzeitig finanziell vorsorgt, kann dazu beitragen, dass aus diesen Träumen später Wirklichkeit wird. Die Wiener Städtische unterstützt Familien mit ihrer neuen Kindervorsorge „sorgenfreies.zukunftsnest“.